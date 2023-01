Amerykańskie ministerstwo rolnictwa (USDA) podało, że 1 grudnia 2022 r. utrzymywano mniej świń niż rok wcześniej. Zmniejszenie pogłowia notowano już w poprzednich spisach kwartalnych – obecnie trend ten jest kontynuowany.

Według USDA 1 grudnia 2022 r. w USA hodowano łącznie 73,12 mln świń, było to o 1,33 miliona, czyli o 1,8 proc. mniej niż dwanaście miesięcy wcześniej. Oznacza to, że tendencja spadkowa pogłowia świń utrzymuje się od końca 2020 r. Ostatni raz populacja świń w USA była niższa niż obecnie w 2017 roku.

Najsilniejsze spadki w porównaniu z poprzednim rokiem stwierdzono w ostatnim spisie u prosiąt do 23 kg i warchlaków do 54 kg. Zmniejszyły się one o około 2,0 proc. do odpowiednio 21,53 mln sztuk i 18,62 mln. Pogłowie tuczników powyżej 54 kg zmniejszyło się o około 1,9 proc. do 27,19 mln sztuk.

W porównaniu w 2021 r. nastąpił nieznaczny wzrost liczby loch o 0,5 proc. Przy 6,15 mln loch było to w przybliżeniu taką samą liczbą loch, jak 1 września 2022 r.

Liczba prosiąt odchowanych z jednego miotu od września do listopada 2022 r. wyniosła 11,22, w porównaniu do 11,19 w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W okresie od grudnia 2022 r. do lutego 2023 r. USDA spodziewa się, że przy 2,95 mln loch, prawie 1 proc. więcej loch będzie rodzić niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Od marca do maja 2023 r. powinno to być o około 0,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku i wynieść 2,98 mln.