We wrześniu tego roku w Niemczech wyprodukowano o 10,4 proc. mniej wieprzowiny niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Najnowsze dane Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) po raz kolejny potwierdzają, więc drastyczny spadek produkcji wieprzowiny w Niemczech w wyniku ograniczenia pogłowia zwierząt domowych.

We wrześniu gwałtowny spadek uboju trzody chlewnej w Niemczech nie słabł. Według danych Destatis, w omawianym miesiącu w lokalnych rzeźniach ubito prawie 3,87 mln świń, czyli mniej o około 442 840 zwierząt, albo o 10,3 proc. mniej niż we wrześniu 2021 r. Produkcja wieprzowiny była o 10,4 proc. niższa niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Zwykle ubój wzrasta sezonowo od sierpnia do września, ale w tym roku wskaźnik uboju wyjątkowo spadł o 1,4 proc.

Dramatyczny spadek w ciągu ostatnich 5 lat

Niewiele lepiej wygląda bilans za pierwsze trzy kwartały 2022 roku. Według statystyk, w tym okresie ubito łącznie 35,33 mln świń w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, co oznacza mniej o 3,51 mln zwierząt, czyli 9,0 proc.

Produkcja wieprzowiny spadła nawet o 9,8 proc. do 3,36 mln ton ze względu na spadek średniej masy ubojowej o 800 g do 95,2 kg na świnię. Dramatyczny spadek lokalnej produkcji wieprzowiny staje się jeszcze wyraźniejszy w porównaniu z poziomami sprzed pięciu lat. Od stycznia do września 2017 r. ubito 43,45 mln świń. Było to 8,12 mln sztuk, czyli około 23 proc. więcej niż obecnie.

Krajowa podaż kurczy się w rekordowym tempie

Spadek uboju trzody chlewnej w tym roku wynika wyłącznie z mniejszej podaży zwierząt z tuczarni krajowych. Liczba dostarczonych świń w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami 2021 r. spadła o 3,51 mln sztuk, czyli o 9,3 proc. do 34,21 mln. W przypadku świń pochodzących z zagranicy, a przetwarzanych w Niemczech odnotowano natomiast wzrost o 0,8 proc. do 906,8 tys. sztuk. Pięć lat temu, od stycznia do września 2017 r., liczba ta wynosiła ponad 3 mln.