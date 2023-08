Wnioski można składać do 15 września, fot. Shutterstock

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o ruszeniu naboru wniosków o wsparcie finansowe dla producentów prosiąt. Dokumenty można składać do 15 września.





O wspomnianej pomocy pisaliśmy już wczoraj, w kontekście wydłużonego terminu składania wniosków. Wczoraj rano wciąż nie było jednak wiadomo, kiedy ruszy nabór.

Na szczęście Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała właśnie, że można już składać wnioski o przyznanie pomocy.

Kto może starać się o dopłatę dla prosiąt?

Jak informuje Agencja, o dofinansowanie może się starać producent rolny zagrożony utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną na Ukrainie. Prowadzona przez niego działalność musi mieć status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a on sam powinien posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Oprócz tego niezbędnym do spełnienia warunkiem jest prowadzenie w dniu 15 marca 2023 r. gospodarstwa, w którym były utrzymywane świnie, i zgłoszenie do prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bazy IRZ zwierząt tego gatunku urodzonych między 15 marca a 15 sierpnia 2023 r.

Ile wynosi wsparcie dla producentów prosiąt?

Stawka wsparcia wynosi 100 zł do każdego urodzonego w wyznaczonym przedziale czasowym prosięcia, które zostało do 31 sierpnia 2023 r. oznakowane i zgłoszone do komputerowej bazy danych. W ramach tego programu pomocy jeden producent rolny będzie mógł otrzymać maksymalnie 500 tys. zł.

Do kiedy można składać wnioski o dopłatę?

Nabór potrwa do 15 września 2023 r. Pod uwagę brana będzie data wpływu dokumentów do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.