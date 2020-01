Łódzkie: Kolejne obszary włączone do stref ASF

Jak wynika z mapy publikowanej przez Główny Inspektorat Weterynarii kolejne obszary województwa łódzkiego włączone zostały do obszaru ochronnego związanego z występowaniem afrykańskiego pomoru świń

Jak wynika z mapy publikowanej przez GIW do strefy żółtej włączono obszar części powiatu opoczyńskiego (gminy Drzewica i Poświętne),oraz tomaszowskiego (gminy Inowłódz, Rzeczyca i Czerniewice). Wprowadzenie stref ma związek z przypadkami ASF które w grudniu wystąpiły na obszarze powiatu białobrzeskiego na Mazowszu. Wówczas dwa przypadki choroby potwierdzono na obszarze gminy Wyśmierzyce. Jeden z nich oddalony był od granicy województwa o zaledwie 20 km.

To kolejne obszary województwa łódzkiego włączone do stref ASF. Wcześniej w związku z wystapieniem pomoru w powiecie sochaczewskim i żyrardowskim do obszaru ochronnego włączono część gmin powiatu łowickiego i skierniewickiego.