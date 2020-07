Lubuscy rolnicy mają dość dyktatu powiatowych inspektorów weterynarii

Zamiast zająć się depopulacją dzików roznoszących ASF, państwowe służby skupiają się wyłącznie na wyniszczaniu rolników i likwidacji zdrowych świń – uważają lubuscy rolnicy.

1 lipca w Kalsku lubuscy rolnicy i samorządowcy spotkali się z Głównym Lekarzem Weterynarii, by rozmawiać o postępach i sposobach walki z ASF w regionie. To efekt coraz głośniejszych protestów producentów trzody, którzy skarżą się na działania powiatowych inspekcji weterynarii. Jak wprost przyznaje Gazeta Lubuska – sytuacja w tej kwestii jest już bardzo napięta.



Rolnicy nie mogą zrozumieć strategii państwowych służb, które zamiast na redukcji dzików koncentrują się na nękaniu producentów trzody, których zmusza się do zabijania zdrowych świń. Na spotkaniu padały przykłady irracjonalnych wymagań miejscowej inspekcji weterynaryjnej, w efekcie których właściciele stad ponieśli horrendalne wydatki na podniesienie standardów bioasekuracji gospodarstw. Rolnicy walczą o przetrwanie i wypełniają zalecenia, ale kontrolujący wciąż kręcą nosem i nakłaniają do likwidacji świń.



Szczególnie poruszające były wystąpienia hodowców i producentów trzody z gminy Otyń w powiecie nowosolskim, gdzie wykryto pierwsze ognisko ASF u świń w woj. lubuskim. W obronie właścicieli chlewni przemówiła burmistrz gminy Barbara Wróblewska, która wcześniej już poskarżyła się do wojewody na działania PIW. Burmistrz opisała rozmowy z rolnikami, którzy są zmuszani przez Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii do uboju zwierząt, mimo że są zdrowe, a gospodarstwa dostosowują się do kolejnych wytycznych inspektorów w zakresie bioasekuracji. Mówiła o nachodzeniu gospodarzy i nasyłaniu policji.



Na PIW skarżyli się z kolei Państwo Jakielowie - właściciele hodowli świń rasy mangalica Lubuskie Angusowo, o której głośno się zrobiło za sprawą mediów społecznościowych. Hodowcy opowiedzieli o swoich przykrych doświadczeniach z inspektorami, którzy najpierw mnożyli wymagania dotyczące bioasekuracji, a gdy te zostały spełnione – wprost zapowiedzieli, że na świnie hodowane na wolnym wybiegu się nie zgodzą i zażądali likwidacji stada.



Skarg lubuskich rolników wysłuchali w Kalsku Główny Lekarz Weterynarii dr lek. wet. Bogdan Konopka, wraz ze swoim zastępcą dr n. med. Mirosławem Welzem i wicewojewodą Władysławem Perczakiem. Konopka przyznał, że o Lubuskim Angusowie słyszał i takich hodowli w Polsce jest 84. Stwierdził jednak, że ich istnienie jest przejawem niekonsekwencji w działaniach obejmujących zwalczanie ASF i w przyszłości hodowle wolnowybiegowe świń powinny zostać zakazane lub dozwolone jedynie w strefach białych. Póki co jednak, przepisy dopuszczają taki chów świń, więc Jakielowie nie muszą się martwić. Główny Lekarz Weterynarii zasugerował, że postępowanie w tej sprawie powinno być zawieszone i obiecał, że żaden powiatowy lekarz nie wyda decyzji o zabiciu tych świń.



Na spotkaniu zjawili się również przedstawiciele firmy, do której należy ferma w Niedoradzu, na której w marcu ujawniono ognisko ASF. W efekcie wybito tam całe stado 20 tysięcy świń. Jarosław Szurko, wiceprezes firmy Pol-Ferm, która prowadzi fermę w Niedoradzu zdradził, że firma właśnie otrzymała decyzję odmowną w kwestii wypłaty odszkodowania. Stwierdził on, że decyzję uzasadniono absurdalnymi zarzutami dotyczącymi bioasekuracji fermy, dlatego firma zamierza dalej walczyć o odszkodowanie w sądzie. Szurko opowiedział o wielokrotnym zbywaniu i przekładaniu terminów, które uwłaczałyby godności każdego człowieka, bez względu na to, czy jest rolnikiem indywidualnym czy dużym przedsiębiorcą. Zaznaczył również, że na razie firma nie zredukowała miejsc pracy, ale nie wie czy uda się je w dłuższej perspektywie utrzymać.



Główny Lekarz Weterynarii zastrzegł w Kalsku, że nie przyjechał bronić podległych inspekcji, ale jednocześnie zaapelował, by rolnicy nie obrzucali służb weterynaryjnych błotem. Zaapelował o współpracę i wzajemne zaufanie, bo jak zauważył cel jest wspólny – walka z ASF i obrona gospodarstw. Dał również do zrozumienia, że walka z ASF nie polega na eliminowaniu małych chlewni, bo nawet duże fermy w kwestii bioasekuracji mogą mieć niedociągnięcia. Czy jego argumenty przekonały obecnych na spotkaniu rolników?



Jak skwitował Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej - należy walczyć z wirusem, a nie z hodowcami. Prezes zauważył również, że w sala ODR w Kalsku nie pomieściłaby wszystkich rolników, którzy mają przykre doświadczenia z inspekcja weterynarii. Władysław Piasecki, przewodniczący Lubuskiego Forum Rolniczego przyznał z kolei, że współpraca pomiędzy powiatowymi lekarzami weterynarii a rolnikami szwankuje od dawna, decyzje kolejnych inspekcji wzajemnie się wykluczają, a przepisy są dowolnie interpretowane. Lubuskie Forum Rolnicze i Lubuska Izba Rolnicza wnioskowały o odwołanie wojewódzkiej lekarz weterynarii. Obecni na spotkaniu rolnicy zauważyli, że w obliczu zaistniałej sytuacji nie wszyscy hodowcy zechcą dostrzegać niepokojące objawy u swoich świń, sugerujące zarażenie ASF.