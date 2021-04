Majówka nie okazała się receptą na poprawę cen trzody chlewnej

Ten tydzień okazał się spadkowy, jeśli chodzi o notowania w krajowych skupach trzody chlewnej. Dalsze ograniczenia sektora HoReCa i dość chłodna wiosna nie sprzyjają zwiększeniu popytu na wieprzowinę. POLPIG podkreśla, że do Polski trafia tańsza wieprzowina z Belgii, co zmniejsza zainteresowanie lokalnym surowcem.

Nadal kluczowym czynnikiem wpływającym na ceny skupu żywca w krótkim okresie czasu jest pandemia Covid-19 i związany z nią lockdown.

Jak wyjaśnia Jacek Jagiełłowicz, prezes zarządu Agro Gobarto Sp. z o.o. dzisiaj pozostaje liczyć na dobrą pogodę, bo właśnie rusza sezon grillowy. - Jednak nawet najbardziej sprzyjająca pogoda na majówkę nie oznacza automatycznego przełożenia na ceny w ciągu 1-2 tygodni. Pogoda może mieć natomiast znaczenie w dłuższej perspektywie, co pokazał ubiegłoroczny wyjątkowo zimny maj. Wpływ na ceny skupu żywca ma naturalnie podaż. Z powodu niskich cen skupu utrzymujących się niemal rok część hodowców zawiesiła działalność. Najgorsze nastroje panowały w lutym. Ze względu na cykl tuczu czynnik ten będzie wpływać na podaż, a tym samym ceny skupu, jednak w dłuższej perspektywie niż najbliższe dwa tygodnie. Na świecie wpływ na ceny wieprzowiny ma niewątpliwie epidemia afrykańskiego pomoru świń także w Chinach. W ostatnich tygodniach coraz więcej zwierząt w Państwie Środka wybijanych jest z powodu ASF. Jeśli epidemia zaostrzy się, automatycznie wpłynie to na wzrost popytu. Trudno powiedzieć, jak to wpłynie na ceny w Polsce. W ostatnich tygodniach spośród europejskich producentów wieprzowiny najbardziej zyskiwali na tym bowiem Hiszpanie.

Co dalej z cenami warchlaków?

Jacek Jagiełłowicz podkreśla, że w ostatnim czasie z Danii docierały informacje w zakresie niezadowalającej ceny za sprzedawane warchlaki - Warto zwrócić uwagę na deklaracje duńskich producentów. Twierdzą oni, że obecne ceny warchlaków nie satysfakcjonują ich. Same słowa co prawda nie muszą niczego oznaczać. Pamiętajmy jednak, że w ostatnich miesiącach Duńczycy potrafili doprowadzić do wzrostu cen warchlaków zanim podniosły się ceny żywca.

POLPIG o cenach trzody chlewnej w UE

Aleksander Dargiewicz prezes Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG podkreśla, że ceny trzody chlewnej w UE nie podążają w jednym kierunku.

- W krajach unijnych notowania cen skupu tuczników mają różne trendy. W Danii cena skupu wzrosła o 4 centy. We Francji wzrost wyniósł 3 centy. W Hiszpanii, Holandii i Austrii ceny są ustabilizowane. Belgia zanotowała spadek ceny o 2 centy. W Niemczech w dniu 21/04/2021 w notowaniu VEZG cena spadła o 8 centów do poziomu 1,42 €/kg (wbc). Podaż żywca na rynku niemieckim jest mniejsza o 10% niż rok wcześniej. Problem jednak jest po stronie popytowej. Sezon grillowy opóźnia się z powodu pogody. Restauracje pozostają zamknięte z powodu pandemii koronawirusa, a brak zamówień z handlu ogranicza zapotrzebowanie na żywiec. Covid-19 pojawił się również w kilku rzeźniach niemieckich, a kwarantanna pracowników ogranicza moce ubojowe na liniach produkcyjnych. Do Polski trafia tańsza wieprzowina z Belgii, co zmniejsza zainteresowanie lokalnym surowcem. Obecnie monitorowane krajowe rzeźnie płacą 4,65 zł/kg żywca oraz 6,25 /kg kl E – czytamy w komentarzu.