Wczorajsza sesja małej giełdy ISW zakończyła się takim samym wynikiem, jak poprzednia aukcja. Uwagę przykuwa jednak niska liczba oferowanych podczas sesji zwierząt.

Jest to trzecia z rzędu aukcja, która zakończyła się ustaleniem ceny na poziomie 2,30 euro za kilogram. Wartość ta została po raz pierwszy osiągnięta 22 sierpnia. Tym co przykuwa uwagę, jest malejąca liczba wystawionych zwierząt. O ile jeszcze tydzień temu oferowano 16 partii liczących łącznie blisko 2,5 tys. świń, to podczas wczorajszej sesji wystawiono jedynie 5 partii liczących łącznie 800 świń. Spośród tej puli sprzedano jedynie jedną partię (160 świń). Rozpatrywano tylko jedną stawkę - wspomniane 2,30 euro za kilogram.

W przeliczeniu na krajową walutę (według kursu euro z wczoraj: ! EUR=4,47 PLN), tuczniki sprzedano w cenie 10,28 zł netto za kilogram.

Ile kosztują tuczniki w Polsce?

Stawki oferowane krajowym hodowcom znajdują się znacznie poniżej poziomu cen w Niemczech. Na początku tygodnia krajowe skupy oferowały odpowiednio 9,75 zł netto za kilogram tucznika w klasie E, oraz 7,75 zł netto za kilogram tucznika w wadze żywej. Cieszy fakt, że po wielu tygodniach obniżek, ceny zaczynają się stabilizować, niemniej coraz więcej ekspertów zwraca uwagę na to, że chów świń - szczególnie w cyklu otwartym, jest nieopłacalny.