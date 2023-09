Wczorajsza sesja małej giełdy po raz drugi z rzędu zakończyła się wzrostem cen. Był on niestety minimalny. Z drugiej strony cieszy delikatny wzrost popytu.

Piątkowa aukcja zakończyła się minimalnym wzrostem cen. Wówczas ceny podskoczyły z 2,30 do 2,32 euro za kilogram. Podtrzymanie tego trendu przyniosła wczorajsza sesja, podczas której wylicytowano stawkę o symboliczny jeden eurocent wyższą od piątkowej. Oznacza to, że aukcja zakończyła się wynikiem 2,33 euro za kilogram.

Rośnie popyt na tuczniki

Oczywiście trudno cieszyć się z tak symbolicznego wzrostu cen. Szczególnie, że nie ma on przełożenia ani na wyniki giełdy VEZG, ani tym bardziej na polski rynek. Warto jednak zwrócić uwagę, że po wielu tygodniach marazmu delikatnie wzrósł popyt na zwierzęta. O ile poprzednie aukcje kończyły się co najwyżej symboliczną sprzedażą (wylicytowano maksymalnie jedną partię), to spośród sześciu wystawionych wczoraj partii tuczników (940 zwierząt), sprzedano 3 partie (480 świń). Niestety jedna jaskółka wiosny nie czyni i trudno liczyć w obecnym czasie na istotne podwyżki cen.

Ceny tuczników w Polsce

Na krajowym rynku obserwujemy niestety trend odwrotny niż u naszych zachodnich sąsiadów. Według danych z naszego wczorajszego notowania w ciągu minionych siedmiu dni tuczniki potaniały o kolejnych 10 groszy. Za kilogram tucznika w klasie E (wg klasyfikacji SEUROP) zakłady oferują obecnie średnio 9,75 zł netto za kilogram, zaś tuczniki w wadze żywej wyceniane są na 7,70 zł netto za kilogram.