Dzisiejsza sesja małej giełdy zakończyła się takim samym wynikiem jak wtorkowa aukcja. Sprzedaż zwierząt pozostaje na minimalnym poziomie

Tym razem obyło się bez obniżek, i dzisiejsza aukcja małej giełdy zakończyła się ustaleniem stawki identycznej jak podczas wtorkowego notowania - 2,30 euro za kilogram. Zresztą tylko taką stawkę brano pod uwagę w licytacji. Z ośmiu zaoferowanych partii tucznika (łącznie 1200 zwierząt), sprzedano tylko jedną (160 świń).

W przeliczeniu na krajową walutę (wg kursu euro z dzisiaj - 1 EUR=4,47 PLN) cena na małej giełdzie wynosi obecnie 10,28 zł/kg.

Ceny zrównały się z rekomendacją VEZG

Warto zwrócić uwagę na to, że ceny na małej giełdzie już we wtorek zrównały się z cenami rekomendowanymi przez VEZG. Na dużej giełdzie już od tygodnia obowiązuje stawka 2,30 euro za kilogram tucznika o mięsności 57 proc. Jest to rzadko spotykana sytuacja, zwykle bowiem stawki ustalane na małej giełdzie są o kilka - kilkanaście groszy wyższe niż wynik dużej giełdy.

Ceny tuczników w Polsce

W Polsce już drugi miesiąc panuje trend spadkowy. Obniżki zaczęły się tak naprawdę pod koniec pierwszej dekady lipca. W tym czasie tuczniki potaniały średnio o około 1,00 zł (klasa E), oraz 1,30 zł (żywiec). Na początku tygodnia tuczniki w klasie E wyceniane były na około 9,70 zł netto za kilogram, żywiec kosztował zaś około 7,80 zł netto za kilogram.