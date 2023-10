Trwa marazm na niemieckim rynku tucznika. Dzisiejsza sesja tamtejszej "małej giełdy" po raz kolejny nie przyniosła rozstrzygnięcia: podczas aukcji nie wylicytowano bowiem ani jednego tucznika.

O tym z jak głębokim marazmem mamy do czynienia świadczy fakt, że po raz ostatni jakakolwiek sprzedaż odbyła się 19 września. Od tej pory każde kolejne notowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia. Ostatnia odnotowana stawka (pochodząca właśnie z drugiej połowy września), to 2,33 euro za kilogram.

Ceny tuczników na VEZG

Zeszłotygodniowa sesja giełdy VEZG zakończyła się natomiast sporym spadkiem cen. Skurczyły się one o 5 eurocentów do poziomu 2,20 euro za kilogram tucznika o mięsności 57 proc. W przeliczeniu na krajową walutę (wg kursu euro z środy: 1 EUR=4,63 PLN) niemieckie tuczniki wyceniane były na 10,19 zł za kilogram. Czekamy na to, co przyniesie jutrzejsza sesja.

Ceny tuczników w kraju

Negatywne trendy nie omijają też krajowych hodowców. Po zeszłotygodniowej obniżce cen w Niemczech tuczniki potaniały średnio o około 10 groszy. Za żywiec wieprzowy skupy płaciły dziś przeciętnie 7,85 zł netto za kilogram, tucznika w klasie E wyceniano zaś średnio na 10,05 zł netto za kilogram.