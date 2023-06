W pierwszych czterech miesiącach 2023 r. w Niemczech ubito o ponad 8 proc. mniej świń niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Nadal spada podaż świń rzeźnych

Liczba ubojów trzody chlewnej w Niemczech jest nadal znacznie poniżej poziomu z poprzedniego roku. Według Federalnego Urzędu Statystycznego ubój w kwietniu 2023 r. był o ponad 9 proc. niższy od uboju w tym samym miesiącu poprzedniego roku. Oznacza to, że stały spadek pogłowia trzody chlewnej jest nadal wyraźnie widoczny w danych dotyczących uboju.

Podaż żywca wieprzowego na niemieckim rynku trzody rzeźnej staje się coraz rzadsza. Potwierdzają obecnie dane Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis). Zgodnie z tym lokalne ubojnie miały w kwietniu do dyspozycji około 352,6 tys. zwierząt, czyli o 9,3 proc. mniej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku.

Spadek pogłowia świń w Niemczech

W ciągu pierwszych czterech miesięcy odnotowano spadek pogłowia świń o 1,32 mln lub 8,3 proc. do prawie 14,55 mln sztuk. Jeśli porównać te liczby z 2021 r., nastąpił nawet spadek o 3,21 mln zwierząt, czyli o 18,1 proc. Produkcja trzody chlewnej nigdy nie spadła tak gwałtownie. Zdaniem analityków należy, zatem mówić o strukturalnym załamaniu, a nie o zmianie strukturalnej.

Niemiecka produkcja wieprzowiny z wyraźnym minusem

W pierwszym kwartale 2023 r. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku produkcja wieprzowiny spadła jeszcze bardziej niż uboje, a mianowicie o prawie 131 tys. ton, czyli o 8,6 proc., do niespełna 1,39 mln ton. Chociaż rzeźnie starały się w coraz większym stopniu ubijać świnie rzeźne z zagranicy, nie było to w stanie w najmniejszym stopniu zrekompensować niedoboru. Według Destatis, między styczniem a kwietniem ubito ponad 500 tys. zagranicznych świń, co odpowiada wzrostowi o 94 tys. zwierząt, czyli 23,1 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednocześnie jednak podaż z krajowych chlewni spadła o prawie 1,42 mln, czyli o 9,2 proc. do 14,05 mln sztuk.