Okazuje się, że ponad miesiąc od naszej publikacji problem z odbiorem tuczników z małych gospodarstw na terenie stref ASF wciąż pozostaje nierozwiązany. Co więcej: sytuacja producentów wydaje się bez wyjścia.

Wracamy do tematu rolnika z województwa zachodniopomorskiego, który w połowie kwietnia zgłosił nam, że odbiór tuczników w małych gospodarstwach zlokalizowanych na terenie strefy różowej jest mocno utrudniony:

Przypomnijmy: problem polega na tym, że obecne przepisy zakazują na terenie stref ASF praktyki odbioru tuczników jednym transportem z kilku gospodarstw jednocześnie. O ile w przypadku większych stad nie stanowi to zwykle problemu, to gospodarstwa odstawiające partie tucznika wielkości kilkunastu - kilkudziesięciu zwierząt mają nie lada problem - przewoźnicy nie chcą bowiem odbierać takich transportów.

Główny Inspektorat Weterynarii o utrudnieniach w odbiorze

Opisany przez rolnika problem zgłosiliśmy w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

. Jak czytamy w odpowiedzi przesłanej do naszej redakcji, Inspektorat odpiera zarzuty, jakoby zmiany w przepisach zostały wprowadzone z dnia na dzień:

„ Przepisy dotyczące przemieszczeń świń z obszarów objętych ograniczeniami II i III zostały wydane w kwietniu (Rozporządzenie Wykonawcze Komisji 2021/605) oraz sierpniu 2021r. (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021r. ...) Przesłane do Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii wytyczne nie stanowią w żadnym razie nowej regulacji w tym zakresie. Wytyczne powstały w wyniku przekazanych do Głównego Lekarza Weterynarii wątpliwości części powiatowych lekarzy weterynarii (dalej: PLW) co do praktyk stosowanych przy transporcie świń z obszarów II i III do rzeźni” – czytamy w informacji uzyskanej z GIW-u.

Jak wynika z odpowiedzi Głównego Inspektoratu Weterynarii, ostateczna decyzja co do zezwolenia na odbieranie świń z kilku gospodarstw jednocześnie należy do powiatowego lekarza weterynarii:

„Wytyczne są opisem stanu prawnego i wskazują ogólny kierunek działania organów Inspekcji Weterynaryjnej, jednakże nie mają charakteru obligatoryjnego (w przeciwieństwie do instrukcji). Ich stosowanie zależy od indywidualnej oceny okoliczności i interpretacji prawa dokonanej przez właściwego PLW” – czytamy w informacji przesłanej do naszej redakcji.

Obowiązuje prawo unijne

Z powyższym nie zgadza się Hubert Gumowski, powiatowy lekarz weterynarii w Gryfinie:

- Z jednej strony w myśl wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii ostateczna decyzja co do zezwolenia na doładowywanie zwierząt należy do nas. Z drugiej jednak strony obowiązują nas zapisy rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej nr 2021/605, które jednoznacznie zabraniają takich praktyk. Problem z odbiorem tuczników jest nam oczywiście znany. Zgadzam się z tym, że z punktu widzenia drobnych producentów trzody stanowi on barierę dla funkcjonowania gospodarstw, i wszelkie głosy krytykujące obecny stan prawny uważam za słuszne. My jednak z poziomu powiatowego inspektoratu weterynarii nie jesteśmy w stanie rozwiązać tego problemu – tłumaczy lekarz.

Jak dodaje, do tej pory pracownicy Inspekcji szli rolnikom na rękę, umożliwiając po uwzględnienia analizy ryzyka odbiór tuczników jednym transportem z kilku gospodarstw:

- Zwrócono nam jednak uwagę na to że takie praktyki są traktowane jako manipulacja i są łamaniem przepisów. Dlatego z poziomu powiatu nie mamy innego wyjścia jak niedopuszczenie do odbioru tuczników z kilku gospodarstw jednocześnie – tłumaczy w rozmowie z Farmerem doktor Gumowski.

"Miejsca zgromadzenia" nie rozwiązują problemu

Jak wynika z przytoczonych w poprzednim artykule przepisów przepisów, w praktyce możliwe jest powołanie na terenach stref wspomnianych „miejsc zgromadzeń”, do których drobniejsi rolnicy będą mogli dostarczać dowolnej wielkości partie tuczników. Czy jest to rozwiązanie problemu?

- Moim zdaniem jest to martwy przepis – w naszym regionie takich miejsc po prostu nie ma, zatem w żaden sposób zapis ten nie ułatwia rolnikom życia – mówi nam Hubert Gumowski.

Jak dowiedzieliśmy się od rolnika, od czasu pierwszych informacji na temat problemu, sytuacja producentów nie uległa żadnej poprawie. Wynika zatem z tego, że cześć drobnych rolników ze stref skazanych jest na zaprzestanie działalności. Przewoźnicy nie są bowiem w stanie transportować do rzeźni kilku – kilkunastu tuczników. Jeżeli w okolicy nie ma zatem zakładu ubojowego, producenci nie są w stanie funkcjonować na rynku.