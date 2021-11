Mamy kolejne ognisko ASF świń

Niespełna miesiąc cieszyliśmy się brakiem nowych ognisk ASF w stadach świń. Chorobę właśnie potwierdzono w powiecie kieleckim.

Ognisko ASF potwierdzono w okolicach miejscowości Drugnia Rządowa w gminie Pierzchnica (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie. Choroba pojawiła się w odległości ok. 6 km od poprzedniego ogniska ASF, które pod koniec października potwierdzono w sąsiedniej gminie Chmielnik. To piąte jak do tej pory ognisko ASF potwierdzono na terenie województwa świętokrzyskiego, drugie zaś jakie wystąpiło w powiecie kieleckim.

Na ten moment nie wiemy ani tego w jak dużym stadzie pojawiła się choroba, ani czy wybuch ogniska miał związek z wystąpieniem ASF w sąsiedniej gminie Chmielnik (przypadek nr 119).

Od początku roku na obszarze kraju potwierdzono już 120 ognisk ASF w stadach świń. Choroba pojawiła się w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, łódzkim, lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Ponadto potwierdzono także blisko 2,5 tys. ognisk ASF dzików.