Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o wybuchu ósmego w tym roku ogniska ASF świń. Mimo że choroba pojawiła się w stadzie liczącym zaledwie 5 świń, to konsekwencje dla okolicznych producentów będą ogromne.

Choroba tym razem pojawiła się w województwie zachodniopomorskim, konkretnie w miejscowości Strzelczyn (gm. Chojna, pow. gryfiński). To pierwsze w historii ognisko ASF świń na terenie tego województwa. Wprawdzie teren powiatów gryfińskiego i myśliborskiego od ponad półtora roku nawiedzany jest przez ASF dzików - pierwsze ogniska potwierdzono tam w grudniu 2020 roku, to do tej pory udawało się uniknąć transferu choroby do stad trzody chlewnej. W gospodarstwie wdrożono już wszelkie procedury związane z likwidacją stada, a także utylizacją zwierząt i paszy, a także dezynfekcją obiektu.

Niestety powyższy fakt będzie miał wymierne konsekwencje dla lokalnych producentów trzody. Część gmin należących obecnie do strefy różowej (o mniejszych ograniczeniach) już wkrótce zostanie włączone do strefy czerwonej.

Według danych GUS, w grudniu ubiegłego roku pogłowie świń w województwie zachodniopomorskim wynosiło niespełna 200 tys. świń, plasując ten region na 10 miejscu w kraju pod względem skali produkcji trzody chlewnej.