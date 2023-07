Główny Inspektorat Weterynarii potwierdził wystąpienie kolejnego, dwunastego w tym roku, ogniska afrykańskiego pomoru świń. Choroba ponownie wystąpiła w województwie lubelskim.

Ognisko afrykańskiego pomoru świń pojawiło się w miejscowości Cichostów w gminie Milanów (pow. parczewski). Jak udało nam się dowiedzieć w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, choroba pojawiła się w niewielkim, typowo przyzagrodowym stadzie świń. Liczyło ono bowiem zaledwie osiem zwierząt. Klasyczne objawy chorobowe potwierdzono u jednej lochy. Jak podkreśla Powiatowy Lekarz Weterynarii Piotr Kicman, gospodarstwo w którym wystąpił pomór było dobrze bioasekurowane.

ASF w Lubelskiem

To drugie ognisko ASF, jakie pojawiło się w tym tygodniu i jednocześnie szóste, jakie od początku roku potwierdzono w województwie lubelskim. Cztery z nich wystąpiły właśnie w powiecie parczewskim (dwa w gminie Milanów i dwa w gminie Parczew). Pomór potwierdzono także w sąsiedniej gminie Wohyń, należącej do powiatu radzyńskiego – tam wystąpiły również dwa ogniska choroby. Jak informuje nas Powiatowy Lekarz Weterynarii, wykluczono, aby ogniska te miały ze sobą jakikolwiek związek: przebadano bowiem powiązania logistyczno – transportowe (odbiór padliny, czy żywca), czy przemieszczanie się lekarzy weterynarii. Nie wykazano tu żadnego związku. Przyczyną wystąpienia ognisk jest naturalnie wysoka koncentracja wirusa w środowisku – w regionie potwierdza się kolejne ogniska pomoru u dzików. Spora część terenu powiatu pokryta jest terenami bagnistymi i zalesionymi, gdzie poszukiwanie i utylizacja padłych zwierząt jest praktycznie niemożliwa. Obecnie badane są potencjalne drogi transferu wirusa do gospodarstw, niewykluczone, że mamy tu do czynienia z wektorami niezależnymi od człowieka (np. owadami krwiopijnymi).

Jak informuje Powiatowy Lekarz Weterynarii, powiat parczewski podzielony jest na dwie strefy o zróżnicowanej skali produkcji świń. Okolice Milanowa to teren, gdzie występują duże stada towarowe, jest to teren o największej liczbie świń w całym województwie lubelskim. Z kolei południowa część regionu (Parczew i okolice) to region, w którym dominuje produkcja trzody o charakterze przyzagrodowym.

Co istotne, pomór powrócił na Lubelszczyznę po rocznej przerwie – w 2022 roku nie odnotowano w tym województwie ani jednego ogniska ASF świń, we wcześniejszych latach region ten był jednak mocno doświadczony przez pomór. Najgorzej sytuacja rysowała się na północnym wschodzie regionu (powiat bialski i włodawski), oraz właśnie w okolicach Parczewa.

Afrykański pomór świń w powiecie makowskim

Udało nam się ustalić także szczegóły poprzedniego ogniska ASF świń, jakie potwierdzono w poniedziałek w powiecie makowskim na północnym Mazowszu. Jak dowiedzieliśmy się w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Makowie Mazowieckim, choroba wystąpiła w stadzie liczącym około 38 sztuk świń w miejscowości Stary Podoś w gminie Płoniawy-Bramura. Również to stado, pomimo niewielkiej liczebności było dobrze bioasekurowane.

Tym razem mamy na szczęście do czynienia z terenem o niskiej skali produkcji trzody. W obszarze zapowietrzonym nie znalazło się żadne inne stado, z kolei kilkadziesiąt stad znalazło się w obszarze zagrożonym występowaniem ASF. W terenie dominują gospodarstwa o minimalnej skali produkcji, zaledwie 5 z nich liczy więcej niż 100 świń.