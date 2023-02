Trwa seria potężnych wzrostów cen tuczników na niemieckiej "dużej giełdzie". W tym tygodniu nie były one wprawdzie tak imponujące jak w ubiegłym niemniej kolejny raz mamy do czynienia z historycznym rekordem cen.

"Podaż trzody rzeźnej pozostaje niewielka i nie w pełni wystarcza na zaspokojenie popytu ze strony rzeźni" - czytamy w komunikacie VEZG.

Ma to naturalnie swoje przełożenie na poziom cen u naszych zachodnich sąsiadów. Wczorajsza sesja "dużej giełdy" zakończyła się trzecią z rzędu podwyżką. I to nie małą, choć już nie tak rekordową, z jaką mieliśmy do czynienia przed tygodniem (+12 eurocentów).

Ceny tuczników w Niemczech

Wczorajsza sesja zakończyła się wynikiem 2,28 euro za kilogram tucznika o mięsności 57 proc. (odpowiednik naszej klasy E wg klasyfikacji SEUROP). Oznacza to, że w porównaniu z ubiegłym tygodniem referencyjna stawka skupu tuczników wzrosła o 8 eurocentów.

W przeliczeniu na krajową walutę (wg kursu euro z wczoraj: 1 EUR=4,76 zł) niemieckie tuczniki kosztują obecnie 10,85 zł/kg). Przed wczorajszą podwyżką ceny w naszym kraju wynosiły około 10,20 zł netto za kilogram tucznika w klasie E, oraz 7,80 zł netto za kilogram żywca. Wczorajsza podwyżka powinna przynieść wzrost cen o około 35 - 40 groszy. Być może więcej - część krajowych skupów nie nadąża bowiem z podwyżkami za niemiecką giełdą, ale prędzej czy później chcąc kupić tuczniki będą one musiały dokonać stosownych podwyżek.