Nie widać końca zapoczątkowanej w połowie czerwca serii ognisk ASF. Tym razem chorobę potwierdzono jednak w okolicy, w której trudno było spodziewać się wystąpienia pomoru.

Wczoraj wieczorem na mapie GIW-u pojawiła się kolejna czerwona kropka, co jak wiemy nie zwiastuje niczego dobrego. Tym razem ognisko afrykańskiego pomoru świń wybuchło w niespodziewanej lokalizacji. Choroba wystąpiła bowiem na południowym krańcu województwa mazowieckiego - w powiecie radomskim. Mowa tu o miejscowości Pakosław w gminie Iłża.

ASF powraca na południe Mazowsza

Miejsce wystąpienia choroby położone jest zaledwie 2.,5 kilometra od granicy województwa świętokrzyskiego. Dotychczas na tym terenie obowiązywała strefa niebieska, co z pewnością wkrótce się zmieni. Na tym terenie do niedawna ASF był praktycznie nieobecny, niemniej w ostatnim czasie potwierdzono ognisko ASF dzików w sąsiedniej gminie Wierzbica. Niewykluczone, że ma to jakiś związek z ostatnim ogniskiem ASF świń.

Warto dodać, że nie po raz pierwszy region ma problem z afrykańskim pomorem świń. W 2020 roku ogniska ASF świń potwierdzono w sąsiednim powiecie lipskim (w gminach Ciepielów, Rzeczniów i Sienno). Wówczas to teren gminy Iłża włączono do strefy czerwonej, którą ostatecznie zniesiono w październiku 2021 roku.

Już 15 ognisk ASF w tym roku

Już dziś wiemy, że bilans ognisk ASF w stadach świń będzie gorszy niż miało to miejsce w ubiegłym roku. Wówczas potwierdzono na terenie kraju "zaledwie" 14 stad zakażonych ASF.

W tym roku pomór u świń wystąpił w 5 województwach:

lubelskim (powiat parczewski, radzyński i lubartowski),

mazowieckim (powiat makowski i radomski),

warmińsko-mazurskim (powiat gołdapski),

wielkopolskim (powiat międzychodzki i obornicki),

dolnośląskim (powiat lubański).

Bezpośrednie straty związane z padnięciami i eutanazją zwierząt w ogniskach wynoszą nieco ponad 5,1 tys. świń. Liczba ta nie zawiera zwierząt z ostatniego ogniska - wciąż ustalamy bowiem wielkość stada w którym pojawiła się choroba. Zakażone stada liczyły od 8 do blisko 1,8 tys. świń.