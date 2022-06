Wietnam jest pierwszym krajem, który zdecydował się dopuścić do stosowania szczepionkę chroniącej stada trzody chlewnej przed afrykańskim pomorem świń. Dotychczasowe badania potwierdziły jej skuteczność i bezpieczeństwo.

O sprawie informuje portal Pigprogress.net. Jak czytamy w komunikacie, badania przeprowadzone niezależnie w Wietnamie i USA potwierdziły skuteczność i bezpieczeństwo preparatu. Ochrona przed ASF działa przez 6 miesięcy po podaniu szczepionki.

Historia powstania preparatu sięga 2020 roku, kiedy to władza USA i Wietnamu porozumiały się w sprawie przekazania badaczom z Azji zmodyfikowanych cząsteczek wirusa. Badania nad preparatem trwały blisko dwa lata.

ASF w Wietnamie

Wietnam jest krajem bardzo doświadczonym przez ASF. Mimo, iż pomór pojawił się tam stosunkowo niedawno (nieco ponad 3 lata temu) to już zebrał ogromne żniwo: szybko objął swoim zasięgiem cały kraj, doprowadzając do padnięcia lub eutanazji około 6 milionów świń (co stanowi 20 proc. pogłowia w tym kraju. Łączne straty spowodowane przez chorobę sięgnęły 1,3 miliarda dolarów amerykańskich.

Szczepionka na ASF również w UE?

Czy powyższe doniesienia oznaczają, że szczepionka przeciwko ASF pojawi się wkrótce także na unijnym rynku? Niestety nie jest to oczywiste. Przepisy UE zezwalają bowiem jedynie na wykorzystanie tzw. szczepionek różnicujących, czyli takich których zastosowanie pozwala odróżnić zwierzęta zaszczepione, od zakażonych chorobą.

Jak na razie brak jest informacji o tym, czy mamy do czynienia z tego rodzaju szczepionką, jednak w przypadku wielu dotychczas badanych potencjalnych szczepionek odróżnienie zwierząt zaszczepionych od chorych nie było możliwe, co nawet w razie dopuszczenia danego preparatu poza UE nie zmieniłoby sytuacji unijnych producentów.