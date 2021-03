Mamy pierwsze ognisko ASF! Choroba w dużym stadzie świń!

Pierwsze w tym roku ognisko ASF stało się faktem! Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, choroba pojawiła się w stadzie liczącym kilkanaście tysięcy świń w powiecie świebodzińskim w Lubuskiem!

Potwierdzają się niestety wczorajsze sygnały z mediów społecznościowych na temat potwierdzenia pierwszego w tym roku ogniska ASF na obszarze Polski. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, choroba pojawiła się w miejscowości Niedźwiady (gm. Świebodzin, pow. świebodziński) w województwie lubuskim. Stado w którym wystąpiło ognisko choroby składało się z kilkunastu tysięcy świń. Nie znamy jeszcze dokładnej liczby przebywających w fermie zwierząt, niemniej jest to prawdopodobnie drugie co do wielkości ognisko pomoru jakie potwierdzono w naszym kraju od początku epizootii ASF. Największym z nich jest potwierdzone pod koniec marca ubiegłego roku ognisko na fermie w Niedoradzu (również w Lubuskiem), w którym przebywało blisko 24 tys. świń.

Miejsce wystąpienia choroby zlokalizowane jest w strefie czerwonej, jednak w jego bezpośrednim sąsiedztwie zaczyna się strefa niebieska wyznaczona w związku ogniskami pomoru jakie wystąpiły w sąsiednim powiecie zielonogórskim.

Jak na razie informacja nie została jeszcze potwierdzona przez Główny Inspektorat Weterynarii, w momencie uzyskania takiego potwierdzenia natychmiast poinformujemy o tym.