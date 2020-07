Mamy szóste ognisko ASF!

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował wczoraj wieczorem o potwierdzeniu kolejnego, szóstego w tym roku ogniska ASF. Pojawiło się ono w powiecie oleckim, we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Chorobę potwierdzono w gminie Olecko należącej administracyjnie do powiatu oleckiego. Choroba wystąpiła w stadzie świń liczącym 122 osobniki (27 prosiąt, 39 warchlaków, 45 tuczników, 1 knura i 10 loch). Stado w którym pojawiła się choroba zlokalizowane było na obszarze strefy niebieskiej, co wynikało z występowania w okolicy wcześniejszych ognisk ASF. Ostatnie zachorowanie potwierdzono na tym terenie pod koniec czerwca ubiegłego roku. Oznacza to, że istniała realna szansa na to, że w najbliższych tygodniach omawiany teren zostanie wyłączony z obszaru zagrożenia. Niestety, po potwierdzeniu ostatniego ogniska, strefa niebieska zostanie z pewnością na tym terenie utrzymana.

To pierwsze w tym roku ognisko ASF zlokalizowane w tej części kraju. Dotychczasowe pięć ognisk potwierdzono głównie w zachodniej Polsce, w województwach lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Jedno ognisko wystąpiło też w stadzie świń zlokalizowanym w województwie lubelskim, nieopodal granicy z Białorusią.

W ubiegłym roku na obszarze Polski potwierdzono 48 ognisk ASF, z czego aż 20 wystąpiło w województwie warmińsko-mazurskim.