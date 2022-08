Kolejne niepokojące wieści płyną z województwa zachodniopomorskiego. Potwierdzono tam kolejne już ognisko ASF świń.

Ognisko ASF po raz kolejny potwierdzono w niewielkim stadzie świń. Według informacji Głównego Inspektoratu Weterynarii liczyło ono 58 świń. Zlokalizowane było ono w gminie Chojna w powiecie gryfińskim.

Ognisko wybuchło na terenie strefy czerwonej (obszaru o największych obostrzeniach) jednak blisko jej granicy, co będzie skutkowało włączeniem kolejnych terenów do strefy. Co gorsza, jest to drugie już ognisko w tej okolicy. W konsekwencji zdjęcie strefy będzie możliwe prawdopodobnie dopiero po upływie 12 miesięcy od likwidacji ogniska (w przypadku pojedynczych ognisk zdjęcie strefy możliwe jest po 3 miesiącach).

To 13 ognisko ASF jakie potwierdzono w tym roku na terenie kraju. Najwięcej - bo aż 7 z nich potwierdzono w Wielkopolsce. Poza tym ASF świń wystąpił też w województwie dolnośląskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim i właśnie zachodniopomorskim). W efekcie choroby i likwidacji ognisk padło, lub zostało ubitych 3057 zwierząt. Warto nadmienić, że na 13 stad w których pojawiła się choroba, 8 liczyło mniej niż 100 świń.