Masz pytania dotyczące bioasekuracji? Wyjaśnimy je!

W najbliższym czasie redakcja „Farmera” zorganizuje debatę ekspercką zatytułowaną „Bioasekuracja w praktyce”. Dlatego, jeśli jesteś producentem trzody chlewnej, i gubisz się w zawiłościach przepisów weterynaryjnych oraz meandrach bioasekuracji, prześlij swoje wątpliwości do nas. Nasi eksperci odpowiedzą na Twoje pytania!

Producenci trzody chlewnej od lat funkcjonują w otoczeniu afrykańskiego pomoru świń (ASF). Choroba z tygodnia na tydzień zdobywa nowe obszary kraju nie tylko w populacji dzików, ale też w stadach świń. Szczyt występowania ognisk ASF przypada na okres letni, to już zatem ostatni dzwonek na to, by uszczelnić ewentualne luki w ochronie biologicznej naszych stad. Dlatego w tym newralgicznym momencie chcemy spotkać się z najlepszymi w kraju ekspertami w zakresie weterynarii i ochrony biologicznej stad.

W trakcie eksperckiego spotkania online, udostępnionego za pośrednictwem strony farmer.pl specjaliści podzielą się najnowszą wiedzą na temat skutecznego zabezpieczenia stad trzody chlewnej przed chorobotwórczymi patogenami. Wskażą jakie czynniki brać pod uwagę przy identyfikacji punktów krytycznych na terenie gospodarstwa, jak przeprowadzać skuteczne mycie i dezynfekcję w okresie letnim, a także jak ostatecznie prowadzić ocenę wdrożonych standardów bioasekuracji.

Podczas spotkania Cezary Pawłowski, ekspert firmy Bayer, audytor ferm pod względem bioasekuracji podpowie jakich błędów unikać, by ustrzec się zakażenia stada wirusem ASF. Z kolei lek. wet. Paweł Wróbel, specjalista chorób świń wyjaśni jak wygląda ochrona biologiczna wiodących gospodarstw produkujących trzodę chlewną. W zakresie interpretacji przepisów i najczęstszych dróg zawleczenia wirusa pomoru do krajowych stad wypowiedzą się dr Bogdan Konopka Główny Lekarz Weterynarii oraz Krzysztof Jażdżewski z Biura Ochrony Zdrowia Zwierząt, GIW. Natomiast, o największych potrzebach producentów trzody w zakresie wsparcia bioasekuracji i funkcjonowania w otoczeniu ASF opowie Aleksander Dargiewicz prezes POLPIG.

Jeśli masz pytania dotyczące bioasekuracji, bądź interpretacji przepisów weterynaryjnych w obrębie Twojego gospodarstwa, to przyślij je na adres: portal@farmer.pl w terminie do 19 maja, w tytule wpisując hasło - bioasekuracja. W trakcie spotkania nasi eksperci odpowiedzą na najważniejsze z nich.

Wiadomość można również napisać poprzez zakładkę "kontakt24", znajdującą się na stronie głównej.