Zdaniem doktora Krzysztofa Jażdżewskiego, zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii, trudno jest mówić o jakichkolwiek większych sukcesach w opracowaniu szczepionki przeciw ASF.

Niedawno światowe media obiegła informacja na temat opracowania szczepionce skutecznej w walce z afrykańskim pomorem świń. Informowaliśmy o tym także i my:



W czasie niedawnej konferencji „Specjaliści specjalistom”, która odbyła się w dniach 21-22 czerwca w Krakowie, o perspektywy wykorzystania tego preparatu zapytaliśmy doktora Krzysztofa Jażdżewskiego, zastępcę Głównego Lekarza Weterynarii:

- Istotnie w przekazach medialnych słyszeliśmy o skuteczności tejże szczepionki, jednak jak na razie nie widziałem rzetelnych danych naukowych opisujących preparat. Jednak z tego co udało nam się dowiedzieć z mediów, w przypadku testowanej w Wietnamie szczepionki pojawia się kilka problemów – tłumaczył dr Jażdżewski.

Zdaniem eksperta pierwszym z nich jest relatywnie niska skuteczność szczepionki: z tego co wiemy, skuteczność preparatu szacuje się na około 80 proc. Oznacza to że u pozostałych 20 proc. odporność może się nie wytworzyć i tym samym wirus będzie się dalej rozprzestrzeniał. Nie zawsze będziemy również w stanie zidentyfikować w porę zakażone zwierzęta, przez co ich mięso może być później źródłem zakażenia.

Drugi problem to technologia opracowania szczepionki:

- Jest to preparat opracowany w starej technice, i przy jego zastosowaniu nie jesteśmy w stanie odróżnić u zwierząt przeciwciał wytworzonych po kontakcie ze szczepionką, od tych powstałych po kontakcie z wirusem. Mielibyśmy tu zatem problem diagnostyczny. Jak na razie trudno jest zatem mówić o jakimkolwiek sukcesie w opracowaniu szczepionki – podsumował dr Jażdżewski.