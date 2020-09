Miał być płot wzdłuż Wisły dla powstrzymania ASF, ale go nie ma

Stukilometrowe ogrodzenie miało uniemożliwić dzikom chorym na ASF migrację do województwa świętokrzyskiego. Jego budowa jednak się nie rozpoczęła.

O pomyśle budowy płotu, który w zamyśle powstrzymać miał pochód ASF z Podkarpacia i Lubelszczyzny na teren woj. świętokrzyskiego donosiły na początku września zarówno regionalne, jak i ogólnopolskie media. Takie rozwiązanie jako skuteczny element walki z ASF rekomendował m.in. Główny Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka. Jak przypomniał portal Echo Dnia, budowa płotu miała ruszyć 15 września, ale nie ruszyła i wszystko wskazuje na to, że stoi pod znakiem zapytania.



Główny Lekarz Weterynarii przedstawiając plan powstrzymania ASF, zaproponował budowę ogrodzenia z siatki na dystansie 100 kilometrów, by odizolować już zaatakowane przez wirusa województwa podkarpackie i lubelskie od woj. świętokrzyskiego na linii Wisły. Płot miał stanąć w sąsiedztwie drogi krajowej numer 79 i drogi wojewódzkiej nr 777, aż do granicy z województwem mazowieckim. Bogdan Konopka zaznaczał, że rzeka Wisła nie stanowi dla dzików żadnej przeszkody, bo zwierzęta te świetnie pływają. Stąd konieczność budowy solidniejszej bariery.



Gdy na kilka dni przed zapowiedzianym terminem rozpoczęcia budowy inwestycją zainteresował się regionalny portal Echo Dnia, okazało się że wciąż nie ustalono, kto właściwie ma tu być inwestorem i kto zapłaci za budowę ogrodzenia, nie wspominając już o jakimkolwiek postępowaniu w celu znalezienia jego wykonawców. Według szacunków portalu sam koszt zakupu 100 kilometrów metalowej siatki to około 5 milionów złotych. Do niego należałoby jeszcze doliczyć koszty innych materiałów i robocizny.



Tymczasem w świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbywają się kolejne narady zespołu zarządzania kryzysowego, które żadnych rozstrzygnięć nie dają. W efekcie też, jak łatwo było przewidzieć, żadne roboty 15 września nie ruszyły i nic ich nie zwiastuje. Na nasze zapytanie co do losów planowanej inwestycji Ewa Nowak, z- ca Dyrektora Biura Wojewody odpowiedziała, iż „Wojewoda Świętokrzyski na posiedzeniu WZZK w dniu 23 września br. na podstawie przesłanych rekomendacji podejmie decyzję, co do metod i form oraz obszarów prowadzonych działań, w tym budowy ogrodzenia. Aktualnie na terenie województwa prowadzonych jest szereg działań mających na celu niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się ASF na teren województwa:

- dodatkowe odstrzały sanitarne dzików,

- akcje informacyjno-szkoleniowe dla rolników,

- prowadzone są cykliczne poszukiwania padłych dzików we wszystkich kołach województwa świętokrzyskiego.

Należy podkreślić, że na terenie woj. świętokrzyskiego na obecną chwilę nie wykryto ogniska ASF u dzików, jak również u świń.”



Poprosiliśmy więc o stosowną informację, kiedy decyzja zostanie wreszcie podjęta. Rzecznik prasowy wojewody świętokrzyskiego Ewa Łukomska odpowiada: „Aktualnie czekamy na rekomendacje Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Najbardziej prawdopodobne rozwiązanie to zastosowanie mieszanego sposobu zabezpieczenia – ogrodzeń oraz stosownych preparatów.”