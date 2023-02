Austriaccy rolnicy również zmniejszyli w zeszłym roku swoje pogłowie trzody chlewnej. Według Statistics Austria, liczba świń do 1 grudnia 2022 r. spadła o 4,9 proc. lub 135 400 zwierząt, do 2,65 mln sztuk.

Według statystyków, liczba świń we wszystkich kategoriach zwierząt w Austrii spadła w zeszłym roku. Liczba tuczników spadła o 4,5 proc. do 1,12 mln sztuk, a świń hodowlanych o 7,0 proc. do 212 tys. sztuk. Ponadto doliczono się 1,32 mln prosiąt i warchlaków, co oznacza spadek o 4,8 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Największy minus u loch

1 grudnia 2022 r. w kategorii wagowej od 50 kg do poniżej 80 kg odnotowano 519 tys. tuczników, co było spadkiem o 3,4 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Pogłowie tuczników o masie od 80 kg do poniżej 110 kg zmniejszyło się jeszcze bardziej, bo o 5,9 proc. do 455,3 tys. szt. Liczba zwierząt ważących, co najmniej 110 kg spadła o 3,8 proc. do 147,5 tys. Wśród loch hodowlanych zarówno liczba loszek, jak i loch starszych zmniejszyła się odpowiednio o 9,0 proc. do 41 200 i 6,5 proc. do 167 200 sztuk. Liczba zaproszonych loch wyniosła 146,5 tys., co oznacza minus 7,2 proc. Liczba prosiąt wyniosła 635,8 tys. sztuk, czyli o 2,9 proc. mniej niż w roku poprzednim. W chlewniach było 680 500 młodych świń, co było to spadkiem o 6,5 proc.