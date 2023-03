Jak informuje flamandzki urząd marketingu rolnego VLAM, uboje trzody chlewnej w Belgii znacznie spadły w 2022 r. w porównaniu z 2021 r. Według aktualnych danych belgijskiego urzędu statystycznego, w ubiegłym roku ubito o 9 proc. mniej świń niż w 2021 r.

Spadek po 3 latach wzrostu

Po trzech latach wzrostu uboje trzody chlewnej w Belgii w 2022 r. spadły o 9 proc. do 10,52 mln sztuk w porównaniu z 2021 rokiem. Dane belgijskie są, zatem zgodne z tendencją europejską, która pokazuje spadek liczby ubojów w prawie wszystkich państwach członkowskich. Według statystyków każdego miesiąca ubijano średnio 877 tys. świń. Ilość wyprodukowanej wieprzowiny szacowana jest na 1,03 mln ton.

Zauważalny spadek pogłowia trzody chlewnej

Joris Coenen, kierownik Belgijskiego Biura Mięsnego, tłumaczy spadającą liczbę ubojów trzody chlewnej przede wszystkim faktem, że hodowcy trzody chlewnej w wyniku ostatnich trudnych dla branży lat znacznie zmniejszyli liczbę utrzymywanych zwierząt. Po pomyślnym zwalczaniu ASF w stadach dzików w południowej Belgii pojawiła się pandemia koronawirusa. Wreszcie rosyjska inwazja na Ukrainę wywołała światowe niepokoje i zwiększyła inflację. W rezultacie koszty zarówno dla rzeźni, jak i hodowców trzody chlewnej gwałtownie wzrosły. Jednocześnie zmieniły się zachowania konsumentów, a sprzedaż droższych gatunków mięsa zmalała. Łącznie, wszystko to doprowadziło do spadku pogłowia, co ma negatywny wpływ na liczbę ubojów.