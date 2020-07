Modyfikacja genów wykluczy konieczność kastracji prosiąt?

Naukowcy z niemieckiego Federalnego Instytutu Zdrowia Zwierząt opracowują technologię, która dzięki edycji genomu prosiąt pozwoli być może wykluczyć konieczność chirurgicznej kastracji zwierząt.

Kwestia chirurgicznej kastracji knurków (szczególnie tej prowadzonej bez znieczulenia) jest bodaj najbardziej kontrowersyjnym aspektem chowu trzody chlewnej. Opracowano wprawdzie kilka innych metod rozwiązywania problemu "zapachu knura", żadna z nich nie jest jednak w pełni doskonała, stąd w większości krajów chirurgiczna kastracja wciąż jest powszechnie stosowana.

Być może sytuacja ta niedługo ulegnie zmianie: jak donosi portal Pigprogress.net, naukowców z niemieckiego Federalnego Instytutu Zdrowia Zwierząt udało się zidentyfikować gen, będący swego rodzaju "przełącznikiem" płci u świń. W badaniach przeprowadzonych na królikach i myszach wykazano, że jego edycja może zahamować u zwierząt rozwój jąder, co z kolei samo w sobie rozwiąże problem niepożądanego zapachu mięsa niekastrowanych samców.

Niestety według obecnego prawodawstwa technologia ta nie będzie mogła być wykorzystywana w krajach Unii Europejskiej. Instytucja ta zabrania bowiem uprawy i chowu organizmów poddanych modyfikacjom genetycznym, a za takie uznawane będą świnie poddane opisanej wyżej technologii. Z drugiej strony wielu innych wiodących producentów żywca wieprzowego nie ma oporów przed wykorzystaniem organizmów transgenicznych, stąd w globalnej produkcji zapewne znajdzie się miejsce dla opisanej wyżej technologii.

Niestety może odbyć się to ze szkodą dla krajów UE: przy rosnącej presji na rezygnację z kastracji chirurgicznej, prędzej czy później wprowadzić będziemy musieli inne metody neutralizacji zapachu knura, a te dostępne na dzień dzisiejszy są niestety bardziej kosztowne i nie zawsze skuteczne. Ostatecznie doprowadzi to do jeszcze większego spadku konkurencyjności europejskiej wieprzowiny na światowych rynkach.