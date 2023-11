Uzyskiwanie wysokich wyników produkcyjnych w stadach świń wymaga perfekcyjnego przeglądu stanu zdrowia zwierząt. Taki monitoring jest niezbędny do właściwego zarządzania zdrowiem stada, sygnalizuje pojawiające się problemy, a także pozwala oceniać prawidłowość podejmowanych wcześniej decyzji czy też w razie potrzeby wprowadzać nowe rozwiązania.

Istnieje wiele metod diagnostycznych dotyczących chorób układu oddechowego u trzody chlewnej. Odpowiednie ich wykorzystywanie pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników monitoringu przy jak najniższych kosztach.

Choroby układu oddechowego u świń

Choroby układu oddechowego u świń mogą być powodowane przez wiele różnych bakterii lub wirusów. Ponadto w ostatnim czasie charakteryzują się one dużą złożonością. Oznacza to, że choroba nie jest wywoływana przez pojedynczą bakterię czy wirusa, ale wynika z równoczesnych zakażeń wieloma drobnoustrojami oraz wyraźnego wpływu warunków panujących w chlewni. Mówimy wtedy o tzw. zespole chorobowym układu oddechowego świń, w skrócie określanym jako PRDC. W efekcie konieczne jest np. stosowanie bardziej skomplikowanej profilaktyki czy leczenia. Jednak na pierwszym planie znajdują się problemy z prawidłowym rozpoznaniem (diagnostyką) zaburzeń w układzie oddechowym. Dotyczy to zwłaszcza przewlekłego przebiegu choroby, w którym często trudno jest zauważyć w pełni wyrażone objawy kliniczne. W wielu przypadkach jedynym skutkiem choroby możliwym do zaobserwowania jest spadek efektywności produkcji przejawiający się np. obniżeniem wskaźnika wykorzystania paszy przez świnie, dlatego też rozpoznawanie choroby wyłącznie na podstawie objawów klinicznych może być trudne. W takiej sytuacji rozwiązaniem mogą być badania laboratoryjne, ale wieloczynnikowa etiologia PRDC wymaga wykonania wielu testów, co podnosi znacząco koszty diagnostyki. Po drugie, wyniki niektórych badań, w których materiał stanowią próbki krwi, mogą być niemożliwe do jednoznacznej interpretacji. Pobieranie innych próbek, takich jak wymazy z nosa, zeskrobiny z migdałków, popłuczyn z dróg oddechowych, może być trudne technicznie. Poza tym niektóre patogeny znajdują się wyłącznie w tkance płucnej i tylko badanie wycinków płuc ma sens w przypadku ich wykrywania.

Monitoring chorób w rzeźni

Odpowiedzią na powyższe problemy jest rozwój nowych metod monitorowania zdrowia w stadach świń. Jedną z nich, zyskującą popularność, są badania przeprowadzane w rzeźni oparte na metodach punktacji zmian anatomopatologicznych występujących w obrębie układu oddechowego świń. Potocznie nazywane są one także „audytami rzeźnianymi”, w których lekarz weterynarii opiekujący się stadem lub zewnętrzy konsultant dokonują oceny wywołanych przez chorobę zmian w wyglądzie narządów

układu oddechowego u świń z danego stada, które zostały poddane ubojowi w zakładzie mięsnym. Zaletami są niewielkie koszty i możliwość badania jednocześnie dużej puli zwierząt, dzięki czemu ich wynik lepiej odzwierciedla to, co się dzieje w stadzie. Poza tym, wykonując audyt w rzeźni, można zaobserwować przy okazji także inne zmiany, niedotyczące bezpośrednio układu oddechowego (np. zmiany w sercu lub wątrobie). Do wad zaliczyć należy brak możliwości jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaki wirus lub bakteria są odpowiedzialne za obserwowane zmiany. Poza tym, badając zwierzęta w czasie uboju, nie dowiemy się, czy we wcześniejszej fazie życia świń (prosię, warchlak) nie wystąpiły choroby, które jednak nie pozostawiły trwałych śladów w układzie oddechowym widocznych w dniu uboju.

Metody badań

Istnieje wiele sposobów oceny zmian w układzie oddechowym podczas badania poubojowego. Używając metod punktowych, możemy ocenić zmiany przede wszystkim w obrębie płuc i jamy opłucnej, ale także stan małżowin nosowych. Wybór optymalnej metody zależy do wielu czynników. Przede wszystkim od rodzaju zmian w płucach, inaczej ocenia się zmiany w przebiegu mykoplazmowego zapalenia płuc, a inaczej te występujące przy pleuropneumonii świń, a jeszcze inaczej, gdy mamy do czynienia z zakażeniem wirusowym. W ostatnim czasie pojawiły się rozwiązania integrujące różne metody oceny w jeden prosty system. Jako przykład można wymienić tutaj Ceva Lung Program, który ponadto jest wspierany przez odpowiednią aplikację. Dużo zależy również od zakładu ubojowego. Jeśli w danej rzeźni lekarz weterynarii przeprowadzający audyt ma niewiele czasu na ocenę każdego płuca, powinien skorzystać z prostszych metod oceny, jeśli czasu jest wystraczająco, dużo może wykorzystać bardziej skomplikowane systemy. Na pewno mają tu również znaczenie preferencje samego lekarza weterynarii, który opiekuje się stadem, co do metody, która najbardziej mu odpowiada. Warto podkreślić, że ocena punktowa, którymkolwiek sposobem by nie była wykonywana, ma dużo większą wartość niż ocena zmian „na oko”. Dlatego lekarz weterynarii, decydując się na wykorzystanie danej metody, powinien się jej trzymać w danym stadzie tak, żeby wyniki były porównywalne w czasie.

Zalety monitoringu w rzeźniach

Podstawową zaletą „audytów rzeźnianych” jest możliwość oceny reprezentatywnej liczby tuczników stanowiących jedną grupę technologiczną i dostarczonych tego samego dnia do rzeźni. Liczba zwierząt, które należy poddać ocenie, zależy oczywiście od wielkości stada i liczby odstawianych do rzeźni świń. W małych gospodarstwach trzeba ocenić wszystkie ubijane sztuki, w dużych fermach optymalnie będzie wykorzystać 80-100 świń z jednej partii.

Jak już wspominałem, punktowa ocena poubojowa stanowi ważny element diagnostyki, czyli rozpoznania choroby w stadzie. Oprócz tego pozwala również ocenić skuteczność wprowadzanych w stadzie zaleceń, jak np. skuteczność szczepień. Można również ocenić, czy modyfikacje w obrębie żywienia lub zarządzania przynoszą spodziewane efekty. Ta metoda monitoringu stanu zdrowia pozwala również na prześledzenie sezonowości występowania zmian chorobowych oraz ich nasilenia. Wykonywanie audytów rzeźnianych przez dłuższy czas pozwala na porównywanie wyników i uzyskanie tzw. wartości referencyjnych dla danego stada. Stanowią one zatem barometr zmian zdrowotnych zachodzących w obrębie fermy i cenne uzupełnienie dla badań laboratoryjnych. Monitoring chorób układu oddechowego świń z wykorzystaniem punktowej oceny podczas badania poubojowego w wielu krajach na świecie traktowany jest jako rutynowa, integralna część lekarsko-weterynaryjnego systemu zarządzania zdrowiem świń. Należy także zwrócić uwagę, że audyty rzeźnianie odnoszą się głównie do oceny skutków chorobowych procesów przewlekłych, które z ekonomicznego punktu widzenia są najważniejsze.

Kolejną zaletą monitoringu stanu zdrowia przy pomocy poubojowej punktowej oceny zmian w układzie oddechowym świń jest to, że nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, co czyni go łatwiejszym do przeprowadzenia. Polega głównie na obserwacji i palpacji (omacywaniu) zmian na tyle rozległych, że widocznych „gołym okiem”. Trzeba zauważyć, że w związku z tym są to badania subiektywne. Ta sama zmiana może być nieco inaczej oceniona przez różnych lekarzy weterynarii. Jest to całkowicie naturalne, dlatego też idealnym modelem tych badań jest możliwość przeprowadzenia ich przez tę samą osobę lub ten sam zespół.

Podsumowując, wykorzystanie punktowej oceny zmian poubojowych do monitoringu chorób układu oddechowego świń jest zasadne. Cykliczne audyty rzeźniane dają nam szerszy obraz kondycji zdrowotnej stada na przestrzeni czasu. Podstawową ich zaletą, w porównaniu do innych metod monitoringu, jest duża liczba zwierząt, od której pozyskujemy informacje bez stosowania kosztownych metod. Ponadto znaczenie takiego badania wzrasta w przypadkach, kiedy w stadzie mamy do czynienia ze słabymi i niejednoznacznymi objawami klinicznymi, charakterystycznymi dla form przewlekłych chorób układu oddechowego. W połączeniu z badaniami klinicznymi, sekcyjnymi oraz laboratoryjnymi powinny stanowić podstawę monitoringu chorób układu oddechowego świń.