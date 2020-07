MRiRW: ASF w odwrocie

ASF w odwrocie - tak brzmi tytuł grafiki zamieszczonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w mediach społecznościowych. Na pewno cała branża chowu i hodowli trzody chlewnej, produkcji wieprzowiny - życzyłaby sobie takiego scenariusza.

Ministerstwo rolnictwa, na zamieszczonej infografice w mediach społecznościowych, podsumowuje walkę z afrykańskim pomorem świń pisząc:

Dzięki skutecznym działaniom MRiRW i GIW z roku na rok systematycznie spada liczba ognisk ASF u świń. W 2018 r. zanotowano 109. ognisk, a w 2019 – 48 (spadek o 56 %). W 2020 r. wystąpiło 6 ognisk ASF u świń, w analogicznym okresie w 2019 r. – 17 ( spadek o 60%).

Te dane rzeczywiście mogą zrobić wrażenie, na osobach, które nie znają całego kontekstu walki z chorobą. Przede wszystkim, jest to dość optymistyczna i odważna teza, w czasie, gdy jak co roku jesteśmy w trakcie najcieplejszych miesięcy roku, przed żniwami gdy rokrocznie dochodziło do największej liczby ognisk.

Do 10 lipca br, rzeczywiście na terenie Polski wystąpiło "jedynie" 6 ognisk. Jednak liczba świń zlikwidowanych w wyniku tych zdarzeń wynosi już prawie 34 tys. świń. W zeszłym roku, dotkniętych afrykańskim pomorem świń (ASF) zostało 48 stad, w których znajdowało się w sumie 35 359 świń.

Jednak to nie cały obraz występowania choroby w kraju. Dzisiaj połowa Polski jest już objęta strefami z większymi lub mniejszymi obostrzeniami w związku z występowaniem ASF. Zrealizował się także tzw. czarny scenariusz, czyli przeskok wirusa na zachód kraju. Choroba wystąpiła nie tylko w populacji dzików, ale i w stadach trzody chlewnej, i to również w tych gdzie stosowano i rozumiano konieczność stosowania zasad bioasekuracji, Były to też stada towarowe liczące ok. 24 tys. i 10 tys. świń. W efekcie, mamy dziś w sumie 4 strefy niebieskie: woj. lubuskiego, dolnośląskiego oraz na terenie "zagłębia trzodowego" na terenie woj. wielkopolskiego.

Pierwsza połowa 2020 roku jest rekordowa pod względem występowania choroby i jej zasięgu w populacji dzików. Jak już wcześniej zwracaliśmy uwagę z początkiem lipca suma przypadków ASF u dzików wyniosła 2811, gdy w zeszłym 2019 r. było ich 2477. Częściowo można to tłumaczyć zwiększeniem zasięgu choroby, jednak nawet wyłączając obszary na których pomór pojawił się pod koniec ubiegłego roku (lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie) i tak widzimy wyraźny wzrost liczby zachorowań (na „starych” obszarach do połowy zeszłego roku potwierdzono ok. 1300 przypadków, w tym roku ponad 1900). Widać zatem wyraźnie, że nie panujemy nad sytuacją związaną z rozwojem epizootii w populacji dzików.

Hodowcy świń, którzy znają problem ASF od podszewki, muszą funkcjonować w strefach natychmiast przedstawili swój punkt widzenia. Wskazując, że wraz z wystąpieniem choroby na ich terenach, liczba stad trzody chlewnej drastycznie zmalała, a te stada nie zdołały się lokalnie odtworzyć.

Dla porównania, warto przypomnieć, że według danych GUS w 2015 r. na terenie Polski było zarejestrowanych 278 tys. z 10,590 mln sztuk, w roku ubiegłym w grudniu 126 247 stad utrzymujących 10,955 mln świń. Zmiana struktury gospodarstw, oczywiście nie jest wyłącznie wynikiem występowania ASF, do tego dochodzi koniunktura na rynku, czy specjalizacja produkcji.

Trudno jest dziś przytaknąć i powiedzieć: Tak, ASF jest w odwrocie. Formalnie Polska jest jeszcze daleka od uwolnienia w zakresie występowania ASF u dzików jak i ASF w stadach świń. Presja wirusa w środowisku, tam gdzie są notowane przypadki jest znacząca. A powiększający się obszar kraju oznaczony strefami niebieskimi i czerwonymi, w regionach gdzie produkcja świń jest znacząca nie jest dobrą prognozą dla handlu świniami, ani dla hodowców, ani dla zakładów mięsnych.