MRiRW zapowiedziało prace nad programem odbudowy po ASF

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o rozpoczęciu prac nad programem odbudowy gospodarstw trzody chlewnej po ASF.

Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa, w ramach programu wdrażane będą nowe oraz zmodyfikowane istniejące już instrumenty wsparcia finansowego w celu utrzymania lub odbudowy produkcji zwierzęcej w zakresie chowu i hodowli świń. Zgodnie z decyzją Ministra Grzegorza Pudy program ma zawierać również zmiany, które efektywniej wesprą odbudowę małych i średnich gospodarstw.

W skład zespołu opracowującego ten program wchodzą przedstawiciele właściwych departamentów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Inspekcji Weterynaryjnej. Założenia programu zostaną przedstawione w Sejmie podczas najbliższego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której tematem będzie aktualna sytuacja w związku z występowaniem ASF w Polsce. Przygotowywany jest również pakiet informacyjny dotyczący funkcjonujących mechanizmów wsparcia dla rolników zmagających się z problemami afrykańskiego pomoru świń, skupiający niezbędne dane i zapewniający dostęp do narzędzi pomocy oferowanych w tym zakresie przez Państwo.

Ministerstwo podkreśla, że Inspekcja Weterynaryjna podejmuje obecnie określone w prawie krajowym i wspólnotowym działania administracyjne dotyczące zwalczania stwierdzonych ognisk afrykańskiego pomoru świń, a także działania prewencyjne oraz zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się wirusa na tereny wolne od tej choroby. Działania te podejmowane są niezwłocznie po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych. Sukcesywnie zwiększana jest także baza diagnostyczna Inspekcji Weterynaryjnej, w tym 19 lipca br. uruchomiono nową pracownię diagnostyki ASF we Włocławku i jest to 6 laboratorium w kraju działające w tym zakresie. Planowane jest także utworzenie kolejnego laboratorium w województwie łódzkim. Dostępna sieć laboratoriów diagnostycznych afrykańskiego pomoru świń (ASF) działających pod nadzorem laboratorium referencyjnego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach zapewnia szybkie wykrywanie choroby, co jest niezbędne do skutecznego jej zwalczania.