Na co zwrócić uwagę przy podawaniu prosiętom żelaza?

Podanie zwierzętom preparatu żelazowego to jeden z rutynowych zabiegów wykonywanych w pierwszych dniach życia prosiąt. Na co zwrócić uwagę podczas jego wykonywania?

Konieczność suplementacji żelaza wynika z fizjologii organizmu trzody chlewnej. Prosię rodzi się z minimalnymi rezerwami tego składnika, które ulegają zużyciu już w ciągu kilku pierwszych dni życia. Duża liczebność miotu sprawia, że zawarte w mleku macior żelazo w żaden sposób nie jest w stanie pokryć potrzeb młodych zwierząt na ten składnik. Bez dodatkowego wsparcia ze strony człowieka bardzo szybko dochodzi do znaczącego uszczuplenia zasobów żelaza, co w bezpośredni sposób doprowadzić może do wystąpienia anemii. Nie zawsze daje ona wyraźne objawy: w przypadku występowania anemii podklinicznej obserwujemy jedynie pogorszenie tempa wzrostu. Może ono wynikać z wielu czynników, dlatego też nie zawsze wiążemy je z wystąpieniem anemii. Przy silniejszych niedoborach żelaza pojawia się bladość skóry i błon śluzowych, a także zaburzenia ze strony układu ruchu. Niedobory żelaza prowadzą też do spadku odporności zwierząt. W skrajnych przypadkach dochodzi do charłaczenia i upadków prosiąt.

Choć wydaje się, że suplementacja żelaza jest dziś zabiegiem absolutnie rutynowym, nie brakuje producentów którzy w ogóle rezygnują z podawania preparatów żelazowych. Wiąże się to raczej z chęcią ograniczenia nakładów pracy, niż z oszczędnościami finansowymi. Niestety takie uproszczenie może mieć katastrofalne skutki dla naszej produkcji.

Na szczęście takie postawy są raczej marginalne, większość producentów poważnie podchodzących do swojej produkcji zdaje sobie sprawę z konieczności suplementacji żelaza. Jednak przy suplementacji żelaza nie da się niekiedy wyeliminować błędów. Jakie to błędy?

Pierwszym z nich jest niewłaściwy termin podania preparatu. Powszechnie stosowane preparaty żelazowe podawane w postaci iniekcji domięśniowej stosuje się pomiędzy 3 a 5 dniem życia, przy czym częściej spotyka się wykonywanie zabiegu pod koniec wymienionego terminu. Preparaty stosowane doustnie można podawać wcześniej (nawet w drugiej dobie życia), warunkiem tego jest jednak wcześniejsze obfite pobranie siary przez młode.

Drugim błędem jest brak precyzji dozowania. Przedawkowanie, szczególnie w przypadku preparatów podawanych domięśniowo może skończyć się kwasicą metaboliczną często kończącą się upadkiem zwierząt. Często spotykaną negatywną praktyka jest także brak zmiany igieł używanych do iniekcji. Powinny być one wymieniane przy każdej zmianie miotu, w przeciwnym razie znacząco zwiększamy ryzyko szerzenia się chorób w stadzie.