Obecnie znaczna część chorób świń o dużym znaczeniu ekonomicznym wywoływana jest nie przez pojedynczy typ wirusa lub jeden gatunek bakterii, a posiada podłoże wieloczynnikowe.

Ujawnienie się objawów klinicznych choroby w stadzie jest zwykle skutkiem interakcji między patogenami, organizmem świni, czynnikami żywieniowymi oraz środowiskowymi. Efektem takiej złożoności jest także zmiana podejścia do ochrony zdrowia trzody chlewnej. Coraz rzadziej mówi się wprost o leczeniu czy profilaktyce, a bardziej powszechny staje się termin „zarządzanie zdrowiem stada”. To właśnie różnice w zarządzaniu zdrowiem stada sprawiają, że wiele patogenów występujących endemicznie (stacjonarnie) w populacji świń będzie w niektórych gospodarstwach przyczyniać się do powstawania ciężkich strat z powodu chorób, podczas gdy ich wpływ na inne gospodarstwa będzie znacznie mniejszy.

Definicja zarządzania zdrowiem

W przeciwieństwie do weterynarii zwierząt towarzyszących w przypadku opieki zdrowotnej obejmującej fermy trzody chlewnej względy ekonomiczne mają wpływ na wszystkie decyzje z nią związane. Dlatego też mówienie o zarządzaniu zdrowiem jest w tym przypadku w pełni uzasadnione. Pojęcie to ma szerszy zakres i nie odnosi się tylko do stosowania profilaktyki, leczenia chorób czy bioasekuracji. Jedna z definicji zarządzania mówi, że jest to zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi, i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Oczywiście, musimy to przełożyć na kontekst zdrowia i produktywności trzody chlewnej (...).