Na niemieckich kłopotach skorzystają inni europejscy eksporterzy wieprzowiny do Chin

Zdaniem analityków, Hiszpania, kolejny ważny dostawca mrożonych żeber wieprzowych do Chin, skorzysta na wzroście cen wraz z innymi europejskimi dostawcami, takimi jak Dania i Holandia.

Importowana wieprzowina, zwykle mrożona, jest najczęściej używana przez restauracje i stołówki, a nie supermarkety, gdzie konsumenci wolą kupować świeże, lokalne mięso.

Według Reutera, jednak ceny importowanych żeber wzrosły znacznie później niż innych elementów wieprzowych, biorąc pod uwagę, że Niemcy były tak dużym dostawcą.

W maju do Chin wysłano prawie 20 000 ton żeber wieprzowych. Ostatnio ich cena wzrosła z 38 juanów za kilogram do 44 juanów (1 juan= 0,5689 zł, NBP 2020-09-24). USA, największy chiński dostawca wieprzowiny, same spożywają więcej żeber niż kraje europejskie, co oznacza, że ​​Amerykanie ledwo mogą wypełnić chińską lukę.

