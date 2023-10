Zdaniem Czarniaka pewnym zaskoczeniem był fakt, że środowa sesja giełdy VEZG zakończyła się podtrzymaniem ustalonej tydzień wcześniej rekomendowanej ceny tuczników:

Spodziewałem się spadku ceny, ponieważ na najważniejszych rynkach europejskich (jak np. Hiszpania) czy światowych (USA) odnotowywaliśmy ostatnio spadki, do tego mała giełda za Odrą kolejny już tydzień nie odnotowuje sprzedaży. Więc zdziwiło mnie (pozytywnie), że udało się utrzymać zeszłotygodniową cenę, a wynosi ona 2,10 Euro za kg w klasie E, co daje obecnie 9,40 zł - przed tygodniem było to 9,34, a więc nasza waluta nieco osłabła. Z tego też powodu nie spodziewam się obecnie zmian w cennikach krajowych względem ostatniego tygodnia – komentuje Czarniak.

Rzecznik Polsusa odniósł się też do przyszłości rynku. Jak mówi – jest w tym temacie optymistą.

Jeżeli uda się utrzymać obecną stawkę na najbliższej giełdzie, tym większa szansa na to że potem będzie lepiej, ponieważ zacznie się już okres przygotowawczy do Świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwestra, a to zawsze okres wzmożonego handlu, przygotowań do spotkań rodzinnych, a przede wszystkim imprez noworocznych oraz karnawałowych. Czy zatem ceny w listopadzie będą szły do góry? Bardzo realne, tym bardziej że z kolejnych krajów UE płyną do nas informacje o spadku pogłowia (w Belgii o 7,3%), ale zarazem mamy informacje o umacnianiu się rynków dotychczas niedocenianych (Brazylia zwiększyła swój eksport wieprzowiny o ponad 9%) – ocenia ekspert.