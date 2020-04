Nadchodzą podwyżki cen tuczników?

O aktualnej sytuacji na globalnym rynku trzody chlewnej, oraz perspektywach wzrostu cen tuczników mówi Jakub Olipra, ekonomista banku Credit Agricole.

Pandemia COVID-19 zatrzęsła wieloma obszarami produkcji rolnej. Na tle innych gałęzi produkcji zwierzęcej sytuacja na rynku żywca wieprzowego nie wygląda tragicznie, niemniej również rolnicy wyspecjalizowani w chowie świń odczuli skutki pandemii. Jak wpłynęła ona na rynek wieprzowiny?

- Pandemia COVID-19 wpływa na światowy rynek wieprzowiny głównie przez dwa kanały. Z jednej strony są to utrudnienia logistyczne i pozrywane łańcuchy dostaw. Z drugiej strony pandemia doprowadziła do zmiany struktury popytu na mięso, wymuszone ograniczeniem działalności restauracji i hoteli. Jest to szczególnie duży problem dla regionów nadwyżkowych, czyli m.in. UE, gdzie ze względu na wspomniane wyżej czynniki producenci mają problem ze zbytem swoich towarów. Widać to szczególnie dobrze po cenach na niemieckiej giełdzie VEZG, które mimo dobrych perspektyw popytu zagranicznego na mięso powróciły do poziomów z początku bieżącego roku - mówi Jakub Olipra, ekonomista banku Credit Agricole.

Niemniej, jak dodaje specjalista wciąż utrzymuje się bardzo duże zapotrzebowanie na wieprzowinę ze strony rynku chińskiego:

- Zgodnie z prognozami USDA 2020 r. przyniesie dalsze pogłębienie deficytu mięsa wieprzowego w Chinach ze względu na ASF. W konsekwencji można oczekiwać, że w kolejnych miesiącach obserwowany będzie dalszy wzrost chińskiego zapotrzebowania na importowaną wieprzowinę, co będzie oddziaływać w kierunku wzrostu jej ceny tłumaczy specjalista.

Czy w najbliższym czasie stawki za tuczniki oferowane w krajowych skupach mogą poszybować w górę?

- Przy założeniu, że sytuacja będzie się stopniowo normalizować i ograniczenia związane z walką z pandemią będą stopniowo znoszone, kolejne miesiące powinny przynieść łagodny wzrost cen wspierany przez efekty sezonowe. Kluczowe jest jednak tempo znoszenia restrykcji. Zwłaszcza, że wchodzimy obecnie w sezon grillowy, który charakteryzuje się zwiększonym popytem na wieprzowinę. Stąd sezonowy wzrost cen może w tym roku zrealizować się później i w mniejszej skali - tłumaczy Jakub Olipra