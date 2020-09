Najpierw rozmowy - potem traktory ruszą na drogi

Rolnicy produkujący trzodę w cyklu otwartym nie godzą się z wykluczeniem ich z programu wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej. Są zdeterminowani, by walczyć o równe traktowanie.

Wczoraj o godz. 18 odbyło się w Piotrkowie Tryb. spotkanie rolników - producentów trzody, dotyczące kwestii rządowego wsparcia sektora w ramach tarczy antykryzysowej. Drażliwy temat przyciągnął rzeszę rolników nie tylko z powiatu piotrkowskiego, ale i innych rejonów województwa łódzkiego.

Przyczyną burzliwej debaty były przede wszystkim ostatnie wypowiedzi ministra rolnictwa Jana K. Ardanowskiego, który stanowczo wykluczył możliwość wsparcia dla producentów trzody w cyklu otwartym. Według przybyłych na spotkanie rolników, za takim wykluczeniem ich sektora z oferowanej innym pomocy nie przemawiają żadne merytoryczne i logiczne argumenty.

Dla nikogo nie ulega bowiem wątpliwości, iż producenci trzody w wyniku pandemii koronawirusa ponieśli i nadal ponoszą olbrzymie straty. Jak można było usłyszeć od zgromadzonych - od kwietnia właściciele chlewni dokładają do produkcji, wielu z nich zaciągnęło kredyty, by przetrzymać kryzys, ale jego końca nie widać. Producentom wciąż towarzyszą problemy ze znalezieniem zbytu tuczników i uzyskaniem za nie uczciwej ceny, tymczasem rząd nie zrobił nic, by uzdrowić sytuację na rynku - skarżą się rolnicy z woj. łódzkiego.

W rezultacie wczorajszego spotkania właściciele chlewni zdecydowali, by na najbliższy poniedziałek zorganizować rozmowy "ostatniej szansy", na które do Piotrkowa Trybunalskiego zaproszeni zostaną przedstawiciele rządu, wojewoda i parlamentarzyści rożnych opcji.

Jeśli dyskusja nie przyniesie żadnej nadziei na zmianę niekorzystnych uwarunkowań przyznawania pomocy - w środę rolnicy wsiądą na traktory i wyjadą na drogi. Grupy rolników wyruszyć miałyby z kilkunastu punktów w powiecie piotrkowskim, tomaszowskim i opoczyńskim, by spotkać się w Piotrkowie, a stamtąd razem ruszyć do stolicy.