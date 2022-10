W październiku, Chińczycy pochwalili się kolejną megachlewnią, która lada chwila zostanie uruchomiona. Mowa tu o 26 – piętrowym wieżowcu, w którym mają być dosłownie produkowane świnie. Będzie to największy blok dla świń na świecie.

Całe przedsięwzięcie ma się składać z dwóch gigantycznych bloków dla świń. Obiekty zlokalizowane są w prowincji Hubei w miejscowości Ezhou, a łączny koszt realizacji projektu wyniósł 4 mld juanów. Inwestorem jest chińsko-singapurskie konsorcjum Hubei Zhongxin Kaiwei Modern Animal Hosbandry.

fot. whzhongxu

Jego powierzchnia to 800 tys. m2, a roczna produkcja tuczników na ubój ma sięgnąć 1,2 mln świń. Technologiczne, jeśli chodzi o zagospodarowanie gnojowicy, profilaktykę zwierząt, wykorzystanie energii, emisję odoru, czy opiekę weterynaryjną ma być mocno zaawansowany lecz można powiedzieć co to za rolnictwo, czy już tylko na takie będziemy skazani? Na towary pochodzące z wielkich konglomeratów przemysłowych? W końcu Chiny aspirują do tego, by stać się eksportem mięsa i tę drogę konsekwentnie realizują.

fot. whzhongxu

To nie pierwsza tak wielka inwestycja w Chinach. Jeszcze w 2021 r. jednym z głośnych wydarzeń branży, było rozpoczęcie realizacji Muyuan Foods, gdzie docelowo miało być utrzymywanych 84 tys. loch w 21 blokach produkcyjnych, a celem jest osiągnięcie produkcji około 2,1 miliona świń rocznie.