Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2020: Branża trzody chlewnej w kleszczach ASF i COVID-19

Obecny rok jest dla producentów trzody chlewnej jednym z najtrudniejszych w historii. O tym jak funkcjonować w nieprzewidywalnych realiach rynkowych rozmawiać będziemy podczas tegorocznej konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”.

Rok 2020 zapadnie w pamięć z pewnością każdemu z nas, jednak szczególnie trudny jest on dla producentów żywca wieprzowego. W ciągu minionych miesięcy na rynku trzody chlewnej zadziałały bowiem dwa silne bodźce, które ograniczyły opłacalność chowu do minimum. Najpierw branża mierzyć musiała się ze skutkami pandemii COVID-19: nie tylko ograniczyła ona wewnętrzną konsumpcję mięsa (zarówno poprzez mniejsze zakupy przez klientów detalicznych, jak i czasowe zamknięcie segmentu HoReCa), ale także eksport wieprzowiny na rynki zewnętrzne. Ogniska COVID-19 w wielu zakładach przetwórczych – w tym w zakładzie europejskiego potentata, niemieckiej firmy Tonies, sprawiły, że w krótkim czasie ceny tuczników spadły średnio o 25 procent.

Branża nie zdążyła na dobre podnieść się po wspomnianym kryzysie, a otrzymała kolejny cios – pierwsze przypadki ASF w Niemczech spowodowały momentalną blokadę sprzedaży niemieckiej wieprzowiny na rynki azjatyckie, co z kolei przełożyło się na kolejny spadek cen.

Jednak niska opłacalność to nie jedyny problem branży: afrykański pomór świń zatacza w naszym kraju coraz większe kręgi, w ciągu minionych 12 miesięcy do obszaru występowania choroby dołączyły trzy zachodnie województwa kraju. Coraz więcej stad znajduje się w strefie niebieskiej, co dla producentów oznacza nie tylko drastycznie niskie ceny skupu wyprodukowanych tuczników, lecz także coraz częściej problemy z samym zbytem zwierząt.

Czy w takich warunkach da się myśleć o bezpiecznym prowadzeniu produkcji czy rozwijaniu gospodarstw?

O tym, jak funkcjonować w tak trudnych warunkach rynkowych i epizootycznych rozmawiać będziemy podczas panelu dla producentów trzody chlewnej, który odbędzie się w ramach tegorocznej konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”. Tegoroczna konferencja ze względów epidemiologicznych będzie prowadzona on-line – sesje dla producentów trzody chlewnej odbędą się 29 października.