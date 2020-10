Narodowe Wyzwania w Rolnictwie OnLine: Produkcja trzody chlewnej w kleszczach dwóch epidemii

Branża trzody chlewnej, tak jak i inne gałęzi produkcji zwierzęcej bardzo mocno odczuła konsekwencje pandemii COVID-19. Jednak równie wielkie zagrożenie sprawia ASF opanowujący kolejne obszary już nie tylko Polski, ale także innych krajów Europy.

Ostatnie miesiące przyniosły załamanie cen skupu żywca wieprzowego niespotykane od ponad półtora roku. Wpłynęły na to dwa główne czynniki - pandemia COVID-19 i wystąpienie pierwszych przypadków ASF w Niemczech. Pandemia koronawirusa ograniczyła w Unii Europejskiej wewnętrzny popyt na wieprzowinę, znacząco zaburzyła również eksport mięsa na rynki azjatyckie. Z kolei ASF w Niemczech spowodował nagłe wstrzymanie eksportu tamtejszej wieprzowiny na kilka rynków zewnętrznych, co w krótkim czasie doprowadziło do drastycznych spadków cen.

O tym jak produkować trzodę chlewną w tak trudnych realiach porozmawiamy już 29 września podczas "Narodowych Wyzwań w Rolnictwie OnLine", w części dedykowanej producentom trzody chlewnej. W pierwszej części przygotowanej przez nas transmisji przeprowadzimy rozmowę z dr Bogdanem Konopką - Głównym Lekarzem Weterynarii. Podsumujemy w niej przebieg tegorocznego sezonu ASF i zastanowimy się nad przyczynami dużej liczby ognisk choroby potwierdzonych zwłaszcza we wschodniej części Polski.

Drugą część naszej transmisji wypełni debata z ekspertami dotycząca produkcji trzody chlewnej w dobie ASF i COVID-19. Będziemy rozmawiać między innymi o tym jak pandemia koronawirua wpłynęła na funkcjonowanie służb weterynaryjnych i na odstrzał dzików, o tym jakiego wsparcia oczekują w dobie pandemii producenci trzody, oraz o tym jak skutecznie kontrolować populację dzików w dobie coraz silniejszej aktywności środowisk prozwierzęcych. Udział w debacie zapowiedzieli między innymi: Aleksander Dargiewicz, Prezes Zarządu KZP-PCTh POLPIG, dr Bogdan Konopka - Główny Lekarz Weterynarii, czy Paweł Wróbel, lekarz weterynarii, niezależny konsultant weterynaryjno - produkcyjny.

Rozmowa i debata transmitowane będą ze studia telewizyjnego. Można je będzie śledzić na żywo na stronie www.narodowe-wyzwania.farmer.pl oraz w serwisie farmer.pl.



