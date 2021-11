Nastroje coraz gorsze. Ceny warchlaków i zbóż pogłębiają depresję hodowców

Jak wynika z naszej cotygodniowej sondy, ceny warchlaków krajowych i importowanych nie uległy istotnym zmianom. Nasi rozmówcy podkreślają, że ceny warchlaków pozostają na niskim poziomie, zaś koszt ich wyprodukowania rośnie z miesiąca na miesiąc.

Kolejny tydzień nie przyniósł znaczących zmian na rynku warchlaków. Praktycznie wszystkie z ankietowanych punktów sprzedaży zdecydowały się na utrzymanie cen z poprzedniego tygodnia.

Nastroje na rynku warchlaków

Nastroje na rynku warchlaków nie należą do najlepszych. Nasi rozmówcy podkreślają, że warchlaki sprzedawane są znacznie poniżej kosztów produkcji. Jak zaznacza jeden z naszych rozmówców koszt ten w zeszłym miesiącu wynosił ok. 210 zł/szt., zaś obecnie realny koszt wyprodukowania warchlaka ważącego 30 kg to ok. 220zł. Inny zaś stwierdza, że już nawet nie sprawdza z jak dużą dokładką sprzedaje warchlaki, ponieważ nie chce „do końca stracić wiary w produkcję warchlaków”.

Niestety na horyzoncie nie widać szans na zamiany. Jak stwierdza Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad, w najbliższych trzech miesiącach nie dojdzie do zmiany sytuacji, a w cennikach za warchlaki większe szanse są na obniżki niż podwyżki.

– Nastroje z każdym tygodniem są coraz gorsze. Ten tydzień też pogłębia depresję producentów trzody chlewnej, ponieważ ceny zbóż drożeją w tempie szybszym niż się spodziewaliśmy. Obecnie głównym powodem hamowania dalszego tuczu są właśnie ceny zbóż i brak ich dostępności. W niektórych regionach, jak np. Piotrków Trybunalski, gdzie produkcja trzody chlewnej opiera się na zbożach z zakupu, hodowcy są przerażeni już nie cenami, tylko tym, że nie kupią zbóż – informuje Remigiusz Bilski dodając, że coraz więcej producentów niemających zobowiązań myśli o przerwie. Zdaniem naszego rozmówcy ewentualny powrót do biznesu może mieć miejsce w pierwszym kwartale przyszłego roku. – Sądzę, że przewidywania Duńczyków w kwestii gwałtownego wzrostu cen warchlaków w grudniu już się nie sprawdzą, ponieważ rynek tego nie zaakceptuje. Nie wiem z czego miałaby ta cena warchlaków jeszcze spaść, ale jesteśmy chyba bliżsi lekkim korektom cen w dół niż w górę. Nie wierzę, że coś się zmieni w najbliższych trzech miesiącach. Może obecne, niskie ceny warchlaków spowodują, że za trzy miesiące ten tucz nie przyniesie tak dużej straty. Może będzie to w okolicy zera lub nawet z niewielkim plusem, jednak jeśli ceny zbóż będą dalej tak rosły to cena żywienia zabierze ten ewentualny minimalny plus – zaznaczył.

Po ile warchlaki krajowe (19.11.2021)?

Praktycznie wszystkie krajowe punkty sprzedaży zdecydowały się na utrzymanie cen warchlaków na poziomie z zeszłego tygodnia.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, aktualne stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą średnio 118 zł/szt. netto, tj. o 2 zł/szt. więcej niż przed tygodniem. Ceny maksymalne osiągają 130 zł/szt. netto, zaś minimalnie 100 zł/szt. netto.

W przypadku warchlaków w masie 30 kg ceny wynoszą średnio 162 zł/szt. netto i nie uległy zmianie w porównaniu z poprzednim tygodniem. Mieszczą się w zakresie 130 - 200 zł/szt. netto.

ceny warchlaków krajowych z dn. 19.11.2021

Ceny warchlaków importowanych (19.11.2021)?

Niewiele korekt wprowadzono również do cenników warchlaków importowanych. Zwierzęta importowane z Danii wyceniane są obecnie na średnio 140 zł/szt. netto, tj. o 1 zł/szt. mniej niż w poprzednim tygodniu. Ich ceny wahają się w zakresie od 100 do 167 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

ceny warchlaków importowanych z dn. 19.11.2021