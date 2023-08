Zespół kierowany przez Instytut Friedricha Loefflera (FLI) i Instytut Roslin na Uniwersytecie w Edynburgu zidentyfikował gen świni, który ma kluczowe znaczenie dla replikacji wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Badanie dostarcza nowych, ważnych spostrzeżeń na temat biologii wirusa ASF i może zaoferować podejście do opracowania odpowiedniego leczenia ASF

Śmiertelna panzootia

Afrykański pomór świń (ASF) rozprzestrzenia się w Europie i innych częściach świata od kilku lat. Eksperci mówią, zatem o panzootii, chorobie zwierzęcej występującej na całym świecie. Jak dotąd nie ma zatwierdzonych na szczeblu międzynarodowym szczepionek ani możliwości leczenia tej choroby zwierzęcej, która jest śmiertelna dla świń domowych i dzików.

Badania mogą posłużyć do produkcji skutecznych leków

W tym kontekście w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Friedricha Loefflera (FLI) i Instytut Roslin na Uniwersytecie w Edynburgu sprawdzano, które geny u świń są niezbędne do replikacji wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). W komunikacie prasowym FLI ogłosiło, że odkryto kluczowy gen odpowiedzialny za zakażenie ASF. Jest to gen układu odpornościowego świni. Badanie, opublikowane w Scientific Reports, dostarcza ważnych nowych spostrzeżeń na temat biologii wirusa ASF, które mogą posłużyć za podstawę przyszłych badań. W szczególności znaleziony gen oferuje odpowiednie podejście do opracowania skutecznych leków przeciwko infekcjom ASF lub ras świń odpornych na ASF.