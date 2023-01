Największy producent trzody chlewnej w Europie, Hiszpania, po raz pierwszy od dłuższego czasu musi liczyć się ze spadkiem produkcji w nowym roku.

3 proc. spadek produkcji w Hiszpanii

Francuski Instytut Hodowli Świń (ifip) przewiduje 3 proc. spadek produkcji trzody chlewnej przynajmniej w pierwszej połowie 2023 r. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Według analityków z Tuluzy byłby to pierwszy spadek od 2013 roku. Jednak powinno to być tylko tymczasowe, ponieważ potencjał produkcyjny Hiszpanii będzie nadal zwiększał jej wiodącą pozycję w Unii Europejskiej w perspektywie średnioterminowej.

Rok kryzysu zauważalny w całej UE

Ifip przewiduje, że we wszystkich państwach członkowskich UE ubój trzody chlewnej od stycznia do czerwca 2023 r. będzie o 3,6 proc. niższy niż w poprzednim roku. Jednak Francja mogłaby wykazać się pewną odpornością w porównaniu ze swoimi sąsiadami. Oczekuje się, że produkcja spadnie tam tylko o 1,2 proc. Jednym z powodów jest to, że udana kampania Le Porc francais pozwala na pewną ochronę i sprzedaż. Rządowy plan pomocy nadzwyczajnej pomógł również ograniczyć straty w 2022 roku.

Ceny żywca rzeźnego: prognoza wzrostu w I kwartale

Na rok 2022 eksperci rynkowi instytutu spodziewają się spadku produkcji trzody chlewnej w całej UE o 4 proc. w stosunku do 2021 r. W nowym rok 2023 prognozowany jest spadek o 2,6 proc. Kryzys w sektorze, wywołany wzrostem cen pasz i innych środków produkcji, przy często niewystarczających dochodach, będzie, zatem nadal nieco osłabiony.

Według ifip, niska produkcja powinna jednak wspierać ceny producenta. Oczekuje się, że w pierwszym kwartale 2023 r. ceny trzody rzeźnej wzrosną o 32 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku i o 4 proc. w drugim kwartale.