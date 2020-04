Niderlandy ruszają na wojnę z ASF… w Polsce

Problem ASF w Polsce coraz częściej zaprząta głowy farmerów na zachodzie Europy. Tamtejsze media i organizacje branżowe szukają przyczyn naszych niepowodzeń w zwalczaniu epidemii i szukają recepty na sukces.

Naszym postępom w walce z ASF bacznie przyglądają się Holendrzy i Niemcy, widząc w szybkim pochodzie wirusa ze wschodu na zachód Polski zagrożenie dla własnych interesów. O ile Niemców bardziej przeraża wizja przeniesienia choroby za Odrę, o tyle dla producentów trzody z Niderlandów, bardziej dotkliwy wydaje się spadek popytu w Polsce na holenderskie prosięta.



Producenci trzody z Niderlandów zaapelowali więc do Polaków o bardziej realną i skuteczną walkę z ASF. Holenderska organizacja branżowa, zrzeszająca producentów trzody chlewnej POV wyraziła niedawno zaniepokojenie szybkimi postępami afrykańskiego pomoru świń w zachodniej Polsce i nikłymi postępami naszych władz w zwalczaniu choroby.

POV w trosce o swoje podwórko wnioskowało do służb nadzoru sanitarnego o nasilenie kontroli ciężarówek do transportu zwierząt wracających z Polski i rygorystyczne egzekwowanie obowiązku podwójnego czyszczenia i dezynfekcji pojazdów. Obawy holenderskich farmerów o zawleczenie ASF na ich terytorium są i dla nas zrozumiałe.

Co jednak ciekawsze, organizacja domaga się także zintensyfikowania odstrzału dzików w lasach zachodniej Polski. POV stoi na stanowisku, że sprawą powinna się zająć Unia Europejska i zamierza wpłynąć na Brukselę z pomocą swojego ministra rolnictwa. Rolnicy z Nderlandów omawiali także problem z Royal Dutch Hunters 'Association, czyli holenderskim stowarzyszeniem myśliwych. Rozważana jest możliwość wsparcia polskich kół łowieckich przez myśliwych z Holandii i reszty Europy, a może i spoza niej, w przeprowadzeniu odstrzału dzików.

Producenci trzody z Niderlandów powołują się w swoich staraniach m.in. na analizę sytuacji w związku z ASF w Polsce, o jaką pokusił się niemiecki magazyn branżowy SUS. Wynika z niej, że Polska nie jest w stanie powstrzymać AFS z kilku powodów. Lasy zajmują u nas olbrzymie powierzchnie i stanowią prawdziwy raj dla dzików, które z braku srogich zim i przy dostatku pożywienia mnożą się na potęgę – to główne dwa wskazywane powody. Kolejne to sposób zorganizowania i prowadzenia w naszym kraju gospodarki leśnej i łowieckiej.

Główny i największy problem wynika jednak z faktu, że polscy myśliwi nastawieni są na polowania komercyjne, a nie prewencyjne. Tymczasem polowanie w strefach zagrożonych nie opłaca się i dlatego praktycznie się nie odbywa – wskazują autorzy niemieckiego opracowania. Przyznają jednak przy tym, że niechęć polskich myśliwych do zaangażowania się w walkę z ASF jest uzasadniona, ze względu na towarzyszące polowaniom „zbytnie formalności”, czy konieczność wożenia zabitych dzików do chłodni, których jest za mało.

W niemieckiej analizie zabrakło moim zdaniem jeszcze jednego aspektu sytuacji w Polsce, który zwalczanie ASF utrudnia. Gdy wirusa wykryto na początku br. w jednej z lubuskich chlewni, media tzw. głównego nurtu martwiły się losem polskich świń i właścicieli chlewni. Gdy jednak myśliwi ruszyli w las, by wykonywać zarządzone odstrzały dzików, te same media grzmiały na pierwszych stronach tytułami w stylu: „Rzeź w lubuskich lasach”. Gdy ASF dotarło też do Wielkopolski, policjanci jednego dnia pomagali w przeczesywaniu lasów w poszukiwaniu padłych dzików, a już następnego nie widzieli podstaw do powstrzymania aktywistów, którzy uniemożliwiali myśliwym odbywające się przecież na polecenie władz i zgodnie z prawem polowania.

Wyobraźmy więc sobie teraz te międzynarodowe sanitarne misje myśliwych (z całej Europy, a może i Ameryki), które przybywają do nas, by redukować pogłowie dzików do zera. Wyobraźmy sobie Komisję Europejską, który wzywa do takiego pospolitego ruszenia - w trosce o europejskich rolników, w trosce o gospodarkę, w trosce o bezpieczeństwo żywnościowe. Wyobraźmy sobie europosłów i polityków, którzy wrzucają na instagramy i fejsbuki „słitfocie” ze sztucerami, by nikt nie wątpił, że leży im na sercu dobro wyborcy-farmera…