Niderlandy wyeksportowały więcej prosiąt w 2020 r.

Według aktualnych danych niderlandzkiej agencji biznesowej (RVO), od 1 stycznia do 20 grudnia 2020 roku wyeksportowano około 6,77 miliona prosiąt. To o 181 000 albo 2,8 proc. więcej niż w 2019 r.

4,15 miliona z tych zwierząt trafiło do Niemiec, co odpowiada spadkowi o 106 000 prosiąt, czyli o 2,5 proc. Niemniej jednak Niemcy pozostały zdecydowanie najważniejszym niderlandzkim klientem.

Według RVO, Niderlandy zwiększyły eksport prosiąt do Hiszpanii o 199 000 lub 19,2 proc. do 1,24 miliona zwierząt w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Kraj ten był, więc nadal numerem dwa na niderlandzkiej liście klientów.

Znacząco wzrósł również eksport prosiąt do Polski. RVO odnotowała wzrost o 55 000 sztuk lub prawie dwie trzecie do 142 000 zwierząt. Holenderscy eksperci odnotowali również wzrost eksportu prosiąt do Rumunii do 65 000, czyli w takiej samej proporcji jak do Polski.

Z kolei sprzedaż holenderskich prosiąt do Belgii i Luksemburga, czyli trzecich pod względem znaczenia importerów - spadła o 47 000 lub 5,1 proc. do 869 000 sztuk.