W odpowiedzi na pismo Dolnośląskiej Izby Rolniczej, resort rolnictwa poinformował, że nie są na razie planowane zmiany dotyczące zaostrzenia przepisów bioasekuracji w stadach świń utrzymywanych na użytek własny.

O apelu Izby pisaliśmy już na naszym portalu pod koniec lipca:

Przypomnijmy: zarząd Izby zauważał ogromne zagrożenie w sytuacji, kiedy to w niewielkich stadach praktycznie nie ma żadnej kontroli nad stosowaniem ochrony biologicznej. W kontekście ogromnej presji wirusa jaką obserwujemy w regionie jest to gigantyczne zagrożenie dla profesjonalnych hodowców, którzy w swoich gospodarstwach spełniają wszystkie wymogi bioasekuracji. Izba zaapelowała o przywrócenie choćby takich wymogów jak obowiązek stosowania mat dezynfekcyjnych, zmian odzieży roboczej, oraz prowadzenie rejestru wejść i wyjść do budynku w którym utrzymywane są zwierzęta.

Zmian nie będzie

Jak czytamy w odpowiedzi podsekretarza stanu w resorcie rolnictwa, Krzysztofa Ciecióry, wcześniejsze zmiany w zakresie bioasekuracji wynikają z apeli samych rolników:

Biorąc pod uwagę zgłaszane przez cześć rolników postulaty odnośnie trudnej sytuacji w sektorze trzody chlewnej, związanej z rosnącymi kosztami produkcji, które szczególnie dotykają małych producentów rolnych, w resorcie rolnictwa podjęto decyzję o odstąpieniu od obowiązku spełniania, pod pewnymi warunkami, części wymagań wynikających z przepisów krajowych tj. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń - czytamy w odpowiedzi resortu

Jak czytamy dalej, zmiany mają ułatwić funkcjonowanie tych gospodarstw, poprzez zmniejszenie koniecznych do spełnienia wymagań oraz ograniczenie związanych z tym kosztów. Niemniej jednak w obszarach objętych ograniczeniami określonych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 (Dz. Urz. UE L 79 z 17.03.2023 r., str. 65), w przypadku przemieszczania świń, każdy rolnik utrzymujący świnie nadal zobowiązany jest spełniać wszystkie wymagania wynikające z ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. oraz wzmocnione środki bioasekuracji, o których mowa w zał. Ill do ww. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594.

Jednocześnie jak zapewnił przedstawiciel resortu, odziaływanie wprowadzonych zmian w przepisach jest monitorowane i analizowane, w szczególności pod względem ich odziaływania na sytuację epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomu świń na całym terytorium kraju.