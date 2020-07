Nie panujemy nad ASF w populacji dzików

Mimo że mamy dopiero połowę roku, już od kilku tygodni wiemy, że będzie on niestety rekordowy pod względem liczby przypadków ASF u dzików.

Niedawno spłynęły dane dotyczące przypadków afrykańskiego pomoru świń, które potwierdzono w naszym kraju w ostatnich dniach czerwca. Tradycyjnie pokusimy się zatem o szczegółową analizę rozwoju sytuacji epizootycznej w ciągu ostatniego półrocza. Jedną rzecz wiemy jednak już od kilku tygodni: w połowie maja liczba tegorocznych przypadków pomoru przekroczyła liczbę wszystkich zachorowań potwierdzonych w ubiegłym roku. Nie od dziś wiemy zatem, że w kontekście epizootii ASF w populacji dzików 2020 rok będzie niestety rokiem rekordowym.

W pierwszej kolejności warto się zastanowić jak zmienił się geograficzny zasięg występowania choroby. W porównaniu z końcem ubiegłego roku nie ma tu na szczęście zastraszającej zmiany. Nie odnotowaliśmy w tym czasie wielkich przeskoków choroby, niemniej pomór pojawił się na kilku obszarach dotychczas wolnych od zarazy. Do obszarów w których wystąpiła choroba dołączyło województwo pomorskie: pierwszy (jak dotąd jedyny) przypadek choroby potwierdzono w tym regionie w połowie maja w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego. Kolejne dwa województwa, choć wolne od przypadków pomoru częściowo objęto strefą czerwoną: mowa tu o województwie świętokrzyskim (pow. starachowicki i ostrowiecki), oraz łódzkim (pow. opoczyński i rawski). Wynika to z faktu, że przypadki choroby potwierdzono tuż przy granicy wspomnianych województw. Szczególnie niepokoi fakt wystąpienia ASF przy granicy powiatu opoczyńskiego – miejsce wystąpienia wspomnianych przypadków dzieli relatywnie niewielka odległość od dużego zagłębia produkcji trzody chlewnej w powiecie piotrkowskim. Na uwagę zasługuje też rozwój choroby w zachodniej części Lubelszczyzny (pow. janowski) i na podkarpaciu (pow. tarnobrzeski, leżajski, niżański). Nie można przemilczeć również rozwoju choroby w zachodniej części kraju: od początku roku rozlała się ona przede wszystkim na zachodnią część województwa wielkopolskiego, obejmując swoim zasięgiem powiat wolsztyński, grodziski i leszczyński.

Jeśli chodzi o liczbę przypadków w poszczególnych regionach, tak jak i w ubiegłym roku na czoło wysuwa się województwo warmińsko-mazurskie, gdzie potwierdzono aż 986 przypadków ASF. Na drugim miejscu znajduje się województwo lubuskie z potwierdzonymi 671 przypadkami choroby. Można jednak zaryzykować twierdzenie, że to właśnie na Ziemii Lubuskiej występuje największe zagęszczenie choroby. O ile bowiem na Warmii i Mazurach przypadki pomoru potwierdzane są w niemal całym województwie, to w Lubuskiem zdecydowana większość zachorowań koncentruje się w trzech powiatach: zielonogórskim, nowosolskim i wschowskim. Tylko kilka przypadków potwierdzono poza granicami wspomnianych obszarów. Choroba nie odpuszcza również na Lubelszczyźnie, przede wszystkim na jej południowym krańcu. W województwie lubelskim w pierwszym półroczu potwierdzono 562 przypadki pomoru. Wymienione trzy regiony stanowią największe siedliska choroby. Poza tym wystąpiła ona w sześciu innych województwach: wielkopolskim (153 przypadki), podkarpackim (151 przypadków), mazowieckim (142 przypadki), podlaskim (82 przypadki), dolnośląskim (28 przypadków) i pomorskim (1 przypadek).

Ciekawym zjawiskiem jest to, że zdecydowana większość odnotowanych w pierwszym półroczu przypadków przypadła na okres trzech pierwszych miesięcy roku. Do końca marca potwierdzono bowiem ponad 1800 przypadków choroby, czyli dwukrotnie więcej niż w drugim kwartale roku. Trudno to tłumaczyć sezonowością choroby (w ubiegłym roku nie obserwowaliśmy większej dysproporcji pomiędzy liczbą przypadków ASF w pierwszym i drugim kwartale roku). Bardziej prawdopodobne jest to, że na skutek pandemii koronawirusa ograniczeniu uległo poszukiwanie tusz padłych dzików, co doprowadziło do pozornego spadku liczby nowych przypadków choroby. Postawioną tezę spróbujemy jednak zweryfikować u źródła.

W blisko 2800 przypadkach afrykańskiego pomoru świń potwierdzonych w ciągu pierwszego półrocza obecność choroby potwierdzono w tkankach 4775 dzików. W 412 przypadkach u zwierząt potwierdzono obecność przeciwciał. W marcu pierwsze dziki z przeciwciałami wykryto na zachodzie kraju – najpierw w województwie lubuskim, później zaś w dolnośląskim. Oznacza to, że około 4 miesięcy zajęło tamtejszej populacji zwierząt wytworzenie częściowej odporności przeciwko ASF. Nie oznacza to, że zwierzęta są w stanie zwalczyć chorobę, jej przebieg przez pewien czas może być jednak utajony w skutek czego wydłuża się okres, w którym dziki zarażać mogą inne osobniki.

Podsumowując: pierwsza połowa roku przyniosła rekordowy wysyp nowych przypadków ASF. Częściowo można to tłumaczyć zwiększeniem zasięgu choroby, jednak nawet wyłączając obszary na których pomór pojawił się pod koniec ubiegłego roku (lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie) i tak widzimy wyraźny wzrost liczby zachorowań (na „starych” obszarach do połowy zeszłego roku potwierdzono ok. 1300 przypadków, w tym roku ponad 1900). Widać zatem wyraźnie że nie panujemy nad sytuacją związaną z rozwojem epizootii w populacji dzików.

A jak wygląda sytuacja w stadach trzody chlewnej? Biorąc pod uwagę to co dzieje się wśród dzików, trzeba przyznać, że nadzwyczaj dobrze. Od początku roku potwierdzono „jedynie” sześć ognisk ASF, gdy w tym samym okresie ubiegłego roku było ich już 15. Niestety dwa z tegorocznych ognisk wystąpiły w ogromnych stadach (liczących odpowiednio ponad 23 tys. i blisko 10 tys. świń), przez co liczba zwierząt padłych lub ubitych w wyniku choroby już dziś znajduje się na podobnym poziomie co w zeszłym roku. Niestety przez wystąpienie wspomnianych ognisk choroby niebieską strefą objęto sporą część Wielkopolski, przez co wielu producentów trzody chlewnej ma ogromne problemy ze zbytem wyprodukowanych tuczników. Pozostaje nam jedynie po raz kolejny zaapelować do wszystkich rolników utrzymujących świnie o rozsądek w przestrzeganiu zasad ochrony biologicznej. Oczywiście przy tak dużej presji wirusa wśród dzików niewiele potrzeba, by choroba przedostała się do gospodarstwa, niemniej świadomie lekceważąc wspomniane wymogi z łatwością ściągniemy olbrzymie kłopoty nie tylko na nas, ale również na okolicznych producentów.