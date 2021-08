Nie widać końca fali ognisk ASF - choroba w czterech nowych stadach

Mimo, że teoretycznie zbliżać powinniśmy się do końca tegorocznego sezonu ognisk ASF, praktycznie co dzień spływają do nas informacje na temat kolejnych zachorowań. Pomór właśnie pojawił się w czterech kolejnych stadach.

Ostatnie cztery ogniska ASF wystąpiły na terenie województwa podkarpackiego, dolnośląskiego i warmińsko - mazurskiego. Wszystkie pojawiły się na obszarze objętym ograniczeniami III, czyli w tzw. strefie czerwonej. Ma to związek z wcześniejszymi ogniskami ASF świń potwierdzonymi w tych częściach kraju. W przypadku żadnego z ognisk nie mamy jeszcze informacji odnośnie wielkości zakażonych stad.

Gdzie pojawiły się ogniska ASF?

68 ognisko ASF pojawiło się w miejscowości Kędzie w gminie Żmigród (pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie).

69 ognisko ASF pojawiło się w miejscowości Zadworze w gminie Czermin (pow. mielecki, woj. podkarpackie)

70 ognisko ASF pojawiło się w miejscowości Podbrowarze w gminie Czermin (pow. mielecki, woj. podkarpackie)

71 ognisko ASF pojawiło się w miejscowości Radomno w gminie Nowe Miasto Lubawskie (pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie)

W dotychczasowych ogniskach ASF padło lub zostało uśpionych ponad 32,6 tys. świń. liczba ta nie uwzględnia ośmiu ostatnich ognisk, w przypadku których nie znamy jeszcze wielkości stad, ani zwierząt ubitych w wyniku tzw. ubojów prewencyjnych stad, które może zarządzić powiatowy lekarz weterynarii w promieniu 1 km od miejsca wystąpienia ogniska ASF.

W analogicznym okresie ubiegłego roku mieliśmy do czynienia z podobną liczbą ognisk ASF, przy czym liczba zwierząt padłych lub zutylizowanych w wyniku wystąpienia choroby była o ponad 10 tys. wyższa. Miało to związek z wystąpieniem choroby w kilku bardzo dużych stadach trzody.