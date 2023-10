Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu dwóch nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń u trzody chlewnej. Obydwa pojawiły się w lokalizacjach, gdzie już wcześniej wystąpił pomór u świń.

Mimo że apogeum występowania ognisk ASF świń przypada na miesiące letnie, to w tym roku choroba nie odpuszcza też zimą. Już wcześniej informowaliśmy, że pod koniec września choroba wystąpiła w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Tymczasem Główny Inspektorat Weterynarii potwierdził właśnie wystąpienie dwóch kolejnych ognisk. Co ciekawe pojawiły się one w niemal identycznej lokalizacji, co dwa poprzednie.

Gdzie wystąpił ASF?

Jak informuje GIW:

28 ognisko ASF potwierdzono w miejscowości Długa Goślina (gm. Murowana Goślina, pow. poznański, woj. wielkopolskie) w stadzie liczącym łącznie 196 świń (102 tuczniki, 58 prosiąt, 24 lochy, 1 knur, 11 warchlaków). Chorobę potwierdzono w miniony czwartek t.j. 5 października.

29 ognisko ASF potwierdzono w miejscowości Przęsocin (gm. Police, pow. policki, woj. zachodniopomorskie), w stadzie utrzymującym 14 świń (1 locha, 13 prosiąt). Chorobę potwierdzono w miniony piątek, t.j. 6 października.

Ognisko nr 28 znajduje się w strefie czerwonej, z kolei ognisko 29 położone jest (jeszcze) w strefie różowej, niemniej za względu na wcześniejsze ognisko teren ten wkrótce zostanie włączony także do obszaru o najwyższych restrykcjach.

ASF świń w 2023 roku

Od początku roku na terenie Polski potwierdzono 29 ognisk ASF świń. Najwięcej, bo aż 13 wystąpiło na Lubelszczyźnie. ASF dużym problemem pozostaje też w Wielkopolsce, gdzie jak do tej pory potwierdzono ASF w 9 stadach. Po dwa ogniska wystąpiły w województwach mazowieckim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim, jedno zaś na Dolnym Śląsku.

W wyniku ognisk padło, lub zostało uśpionych 8387 zwierząt.