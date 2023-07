Od ponad 30 lat choroba PRRS (zespół rozrodczo-oddechowy świń), zwana też chorobą niebieskich uszu, powoduje problemy w gospodarstwach trzody chlewnej na całym świecie.

Nowy wariant PRRS

Nowy, wysoce zjadliwy wariant wirusa PRRS od około trzech lat powoduje duże straty w Hiszpanii. Prowadzi on do znacznych problemów z płodnością u macior, w tym z słabszymi i martwo urodzonymi prosiętami. Sytuacja jest poważna i wydaje się, że końca nie widać.

Wiadomo, że wirus ma różne szczepy i warianty. Powtarzają się mutacje i rekombinacje, które różnią się stopniem nasilenia objawów. Jednym z najnowszych wariantów rodziny PRRS jest wysoce zjadliwy wariant „Rosalia” występujący właśnie w Hiszpanii.

Wariant PRRS „Rosalia” prowadzi do wysokiej śmiertelności prosiąt

Sytuacja w Hiszpanii jest poważna – podkreślają hiszpańscy badacze i lekarze weterynarii. Opisują nowy wariant, jako wysoce patogenny z wyższymi niż poprzednie szczepy PRRS wskaźnikami śmiertelności i poronień u macior, większą liczbą martwo urodzonych prosiąt i wyższymi wskaźnikami śmiertelności prosiąt i tuczników.

Na fermach są od 10 do 30 procent większe straty u prosiąt odsadzonych od maciory. Wskaźniki śmiertelności u loch są od 5 do 10 procent wyższe – informują weterynarze.

Na niektórych obszarach odsetek niestabilnych pod względem PRRS gospodarstw wzrósł z 12 do prawie 40 proc. Zwykle sytuacja w dotkniętych gospodarstwach stabilizuje się kilka miesięcy po wybuchu epidemii. W przypadku Rozalii dzieje się to dopiero po okresie co najmniej sześciu miesięcy i aż do trzech kwartałów. A nawet wtedy wciąż pozostają problemy.