Niebieska strefa ASF, czyli świnie jak za darmo

Sytuacja na rynku trzody jest tragiczna, a w powietrzu wiszą dalsze przeceny tuczników. W obecnej sytuacji rynkowej hodowcy z niebieskich stref ASF tracą dziś podwójnie.

Na terenie zachodniej Polski, obowiązują cztery niebieskie strefy ASF, z czego dwie w Wielkopolsce, w zagłębiu produkcji świń. Tak jak w innych regionach kraju, tak i w tych strefach niebieskich ceny skupu żywca są automatycznie niższe. Dodatkowo większość transportów musi być kierowana do zakładów odległych o 500-800 km, zlokalizowanych na wschodzie Polski. A do tego dochodzą kolejne problemy rynkowe, wywołane przez COVID-19, czyli zamknięcie zakładów mięsnych w Niemczech czy Niderlandach i wygenerowana w związku z tym nagła nadwyżka wieprzowiny na rynku unijnym.

Firmy pośredniczące w sprzedaży świń, z nowych stref niebieskich w Wielkopolsce mówią jednym głosem - nie ma żadnego pola manewru do negocjacji cen świń ze strefy niebieskiej z zakładami mięsnymi. Dlatego hodowcy w tej strefie tracą podwójnie.

Edyta Młynarczyk prezes Agro Trans Handel podkreśla w rozmowie z redakcją: Przy takiej ilości mięsa na rynku, jaka jest teraz, nie mamy żadnego kontrargumentu, nawet nie negocjujemy z zakładami. Wiadomo, że mamy też kolejną strefę niebieską w okolicy Leszna, nie mamy tam naszej bazy eksportowej, więc logistyka jest utrudniona. Widzę też, że tamtejsza weterynaria ma też spore problemy z organizacją tej sprzedaży. Niestety, przy okazji kolejnej niebieskiej strefy, na nowo zaczyna się interpretowanie przepisów przez leszczyńską weterynarię. Przepisów, które już przepracowaliśmy i wdrożyliśmy przy okazji współpracy z inspektoratami - poznańskim czy szamotulskim. Analiza przepisów na nowo przez kolejny urząd powoduje, że planowanie sprzedaży wydłuża się, a my mamy związane ręce.

Transporty z niebieskich stref są mimo trudności sprzedawane regularnie. - Pierwszy tzw. bum nadwyżkę żywca udało nam się już jakiś czas temu rozkorkować. Później musieliśmy poczekać, bo sporo jest jednak hodowców z drobną produkcją, więc był czas oczekiwania, by po prostu zebrać pełny transport. Teraz znowu robi się pewien wysyp tuczników na sprzedaż, ale sprzedając transporty co tydzień, nie mamy kumulacji – wyjaśnia prezes ATH.

Sprawdzamy też sytuację u innych pośredników, oferujących sprzedaż z niebieskich stref w Wielkopolsce, którzy zgłosili się do Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Mówią jednoznacznie: Na razie nie ma szans na poprawę.

Pytają tylko retorycznie czy środowy spadek cen na niemieckiej giełdzie VEZG będzie jedno- czy dwucyfrowy. W rozmowie z przedstawicielem Agro Skup, firmy także skupującej świnie ze strefy niebieskiej, słyszymy: jest bardzo słabo, nie ma odbiorców, chętnie byśmy dowieźli, ale zakłady nie chcą kupować. Ładujemy pierwszy transport, prawdopodobnie za 3,3 zł/kg. Dla mnie, to tak jakby zaczynanie na nowo działalności, obdzwoniłem 20-30 zakładów nikt nie chce kupować.

Podobne głosy padają ze strony pośrednika „Maki”: Pierwszy raz zaczynamy skup, będzie to samochód od kilku rolników. Sprzedajemy świnie do zakładu w okolicy Puław, w Lubelskiem, zobaczymy jak nas tam przyjmą, aktualnie cena to 3,60 zł/kg. Generalnie na rynku zapowiada się bardzo źle.

Daniel Przybył, również handlujący świniami z niebieskiej strefy ASF mówi: Coś się próbuje robić, ale przepisy mocno utrudniają funkcjonowanie. W mojej ocenie, to wszystko idzie w kierunku, by pozamykać gospodarstwa, tak to dzisiaj wygląda. Dzisiaj jedzie jedno auto, jutro kolejne, wszystko za Warszawę. Koszty transportu są bardzo wysokie. A dzisiaj słyszę o kolejnych 10 eurocentach przeceny, która się szykuje w Niemczech. Nie ma sensu tego robić, jeśli to się nie będzie opłacało.

Z kolei „Libero” również organizuje sprzedaż świń ze strefy niebieskiej: Sprzedajemy do 3 zakładów, w czwartek wyjadą pierwsze auta. Zwierzęta są zwożone do punktu bazowego, są badane wszystko jest dezynfekowane. Odległości do zakładów są spore, aktualnie cena w strefie niebieskiej to: 3,4-3,5 zł/kg.

O kiepskich cenach w strefie mówi również Edyta Młynarczyk z ATH: Ceny w strefie niebieskiej poza obszarem zagrożonym i zapowietrzonym w tym tygodniu kształtują się na poziomie 3,5-3,7 zł/kg. Poza niebieską strefą cena jest przynajmniej o złotówkę wyższa, w dobrym momencie różnica pomiędzy strefami malała do 40-50 gr, ale dzisiaj nie mając argumentów wisimy na telefonach i prosimy, by ktoś świnie kupił.

- Muszę powiedzieć, że sytuacja w trzodzie jest dramatyczna, jeśli nikt nie zbojkotuje zakładów rozbiorowych, które sprowadzają elementy, półtusze wieprzowe, to sytuacja się nie unormuje. Dzisiaj w strefie niebieskiej mamy klientów, którzy kupili warchlaka po 500 zł/szt. musieli później sprzedać po 350 zł/szt., to jest dramat. Na szczęście póki funkcjonujemy, to nie damy tym hodowcom zginąć, oni przez lata byli z nami. Próbowaliśmy uzyskać informacje od ministerstwa rolnictwa, czy będą odszkodowania, wsparcie z tytułu strat poniesionych przez rolników w strefach niebieskich. Niestety, usłyszeliśmy, że nie ma na to pieniędzy. Na pewno ci mniejsi hodowcy, uważam, że są zostawieni sami sobie i to jest tragedia. Obawiamy się, że cena w środę znowu poważnie spadnie, dopóki Niemcy nie rozładują nadmiaru po zamknięciu zakładu, to nie można liczyć na zmianę. Dodatkowo szykuje się 3-dniowy przestój techniczny w zakładzie w Kutnie – dodaje Edyta Młynarczyk.